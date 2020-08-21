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Tüketici güveni ağustosta geriledi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının etkisiyle nisan ayında tarihi dip seviyeleri gördükten sonra hızla toparlanan tüketici güveni, temmuz ayının ardından ağustos ayında da geriledi.

Tüketici güveni ağustosta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azaldı. Temmuz ayında 60,9 olan endeks, ağustos ayında 59,6 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİ ENDEKSİ 77,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 80,6 iken, Ağustos ayında yüzde 3,5 oranında azalarak 77,8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 79,5 olarak açıklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 59,5

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Temmuz ayında 61,0 iken, Ağustos ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 59,5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Temmuz ayında 19,9 iken, Ağustos ayında yüzde 8,8 oranında artarak 21,7 oldu.

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