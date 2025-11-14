FİNANS

Tüketici Hakem Heyetleri kapanıyor mu? Bakanlık iddialara son noktayı koydu

Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılacağına yönelik iddialar gündem oldu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan açıklamalar peş peşe geldi. Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, aksine karar sürelerini kısaltan, hizmet kalitesini artıran ve vatandaşın hak arama yollarını güçlendiren bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi.

Kamuoyunda Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılacağına yönelik iddialar gündem oldu. Söz konusu iddialarla ilgili Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin hizmet kalitesini artırmak ve karar sürelerini kısaltmak hedefiyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, yetki alanı ve iş bölümünün mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından belirlendiği, ihtiyaçlara göre bu yapıların Bakanlığın onayıyla kurulup yeniden düzenlenebildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili kanun kapsamında faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Tam aksine, tüketicilerimize sunulan hizmetin daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendirilmektedir."

"DAHA HIZLI, ETKİLİ VE UZMANLAŞMIŞ YAPIYA YÖNELİK BİR DÖNÜŞÜM"

Açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması, karar alma sürelerinin daha da kısaltılması, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi gibi gerekçelerle hakem heyetlerinin il merkezlerinde, ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, büyükşehir statüsündeki 19 ilde, tüketici hakem heyetlerinin il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren yetki alanları yeniden düzenlendiği, toplam 170 tüketici hakem heyetinin karar mercisi olarak yetkilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KAPATILMAMIŞTIR"

"Tüketici hakem heyetleri kapatılmamıştır. İl merkezlerinde karar mercisi olarak yeniden yapılandırılmıştır. İlçe kaymakamlıklarında başvuru ve irtibat noktaları hizmet vermeye devam etmektedir. Tüketicilerimiz tüm il ve ilçelerde, eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edebilecek, tüm bu başvurular il merkezlerindeki heyetlerimiz tarafından karara bağlanacaktır. Düzenleme, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama değil, karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapıyla yürütülmesine yönelik bir dönüşümdür."

Açıklamada, 2018'de gerçekleştirilen benzer bir yapılanmada herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, aksine süreçlerin iyileştiği hatırlatılarak, 2017'de 174 gün olan ortalama karar süresinin 2024'te yaklaşık 98 güne düştüğü aktarıldı.

Bu sonucun, yeniden yapılandırma çalışmalarının tüketici yararına işlediğine yönelik güçlü bir gösterge olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan düzenlemeyle tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Aksine, karar alma sürelerinin daha da kısalması ve uygulama birliğinin artması beklenmektedir. Sistem esnek bir yapıya sahiptir. İş yükü artması halinde, tüketici hakem heyeti sayısı Ticaret Bakanlığımızın onayıyla her zaman artırılabilecektir. Bakanlık olarak, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir kayba uğramaması için tüm tedbirler alınmıştır. Uygulamada yeni ihtiyaçların doğması halinde gerekli ilave adımlar da derhal hayata geçirilecektir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

