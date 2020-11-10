FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüketicilere 'indirim furyası' uyarısı

Tüketicilere 'indirim furyası' uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 11:04 | Son Güncelleme

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, son yıllarda kasım aylarında düzenlenen "indirim furyası" günlerinin vatandaşları tüketim esiri yapmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sözde indirimli satışlardan faydalanmak isteyenlere tavsiyem, özellikle sosyal medya platformları üzerinden verilen linklerden uzak durmaları. Buralardan sipariş verilerek kredi kartı bilgileri paylaşılmamalı." dedi.

Tüketicilere 'indirim furyası' uyarısı

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayında yoğunlaşan indirim günlerine ilişkin tüketicilere tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu.

Son yıllarda kasımda "11-11", "Efsane Cuma", "Siber Pazartesi" gibi adlarla ithal indirim günleri düzenlemenin Türkiye'de de moda haline geldiğini ifade eden Koçal, bu uygulamaların tüketicide "Alışveriş yapın" algısı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Koçal, tüketim kültürünün insanları etkisi altına aldığına işaret ederek, "Bugünlerde 'Daha fazla meta tükettir, daha fazla kar et' ilkesiyle vatandaşlarımızı tüketimin esiri haline getiren bir çarkın dönmesi sağlanmaktadır. Bu sistem hemen hemen tüm aylarda çeşitli özel günlerle tekrarlanmaktadır. Son günlerde indirim reklamlarının birçoğu gerçek indirimi kapsamamaktadır. Fiyatlar önce bindirilmekte, sonra indirilmektedir." diye konuştu.

Koçal, ilgili yönetmeliğin "indirimli satış reklamları" maddesine göre, fiyatı düşük sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesinin zorunluğu olduğunu ancak kuralın suistimal edildiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenleme gereği, çok az stoklu bir ürüne, çok fazla indirim uygulamayla sanki diğer ürünlerde de indirim varmış algısı ve izlenimini oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez. Buna tüketicilerimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. İndirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra ürünlerin miktarı sınırlıysa bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunlu."

'BUNLARA MÜDAHLE EDİLMELİ'

Yazılı ve görsel basında duyurulan bazı kampanyaların gerçek indirim olmadığını, vatandaşları aşırı tüketime yönlendirdiğini vurgulayan Koçal, "Bu tür reklamlara Ticaret Bakanlığı tarafından resen müdahale edilmeli, gerekli denetimler yapılmalıdır. Bu denetimler aynı zamanda meslek odaları tarafından da gerçekleştirilerek, gerekli adımlar atılmalıdır. Bu tür indirimli günlerde, özellikle kredi kartlı alışverişlerden uzak durulmalıdır. Kredi kartıyla yapılan her alışveriş gelecek ayların maaşlarının ipotek altına alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bu tip reklamlarda hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açılarak tüketicilerin yanıltılabildiğine dikkati çeken Koçal, gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere kanunen yer verilemeyeceğini anlattı.

Koçal, tüketicilere uyarılarda ve tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda düzenlenen kasım ayı indirim furyası günleri, vatandaşları tüketim esiri yapmaya yönelik. Sözde indirimli satışlardan faydalanmak isteyenlere tavsiyem, özellikle sosyal medya platformları üzerinden verilen linklerden uzak durmaları. Buralardan sipariş verilerek kredi kartı bilgileri paylaşılmamalı. İndirimli bir ürün alınmaya karar verilmişse ihtiyaç olup olmadığına bakılmalı, daha sonra indirim öncesi fiyatları araştırılarak, gerçekten indirim uygulanıp uygulanmadığı anlaşılmalı. İnternet üzerinden sipariş verilecekse site, adres çubuğu ve firma bilgileri incelenmeli. İnternet üzerinden indirimli ürün siparişlerinde stokta olup olmadığı da kontrol edilerek sipariş edilmeli."

Alışverişlerinde sorunla karşılaşan vatandaşların tüketici hakem heyetlerine çekinmeden başvurabileceğini belirten Koçal, yanıltıcı indirim yapan firmaların da Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna şikayet edilebileceğini sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Diş hekimi cama üfleyerek yapıyor! Firmalara çalışıyor Diş hekimi cama üfleyerek yapıyor! Firmalara çalışıyor
İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzatıldı!İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzatıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Altın artışla başladı!
Altın artışla başladı!
Dolar yükselişe geçti
Dolar yükselişe geçti
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Sona yaklaştık!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Sona yaklaştık!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
İkinci el araç fiyatları ne olacak?
Kıdem tazminatı hakkında şok gelişme!
Kıdem tazminatı hakkında şok gelişme!
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları ne zaman belli olur? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Cama üfleyerek, binlerce yıllık parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerinin kopyasını yapıyor
Diş hekimi cama üfleyerek yapıyor! Firmalara çalışıyor
Borsada devre kesici nedir?
Borsada devre kesici nedir?
Vergi yapılandırması ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlayacak? Vergi yapılandırma affı 2020!
Vergi yapılandırmasında son durum!
KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu... 2020 KYK borcu affı faizler siliniyor! KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma hesaplama!
KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.