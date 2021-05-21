Tüketicilerin en ilginç şikayetleri derlendi: Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi

Platforma gelen şikayetler incelendiğinde, tüketicilerin oldukça farklı konularda şikayetlerine rastlanıyor.

GÜVEÇ SİPARİŞİ VERDİM BEBEK BEZİ GELDİ

Sipariş ettiği ürünün gelmemesini şikayet eden bir tüketici, "Eşime evlilik yıl dönümü diye online alışveriş platformundan güveç siparişi verdim. Firma sağ olsun iki adet jumbo boy bebek bezi yolladı. Şikayetimi bildirip para iadesi istedim. Defalarca müşteri hizmetleri ile görüştüm. Hala 2 iş günü bekleyin diyorlar. Hafta sonu geldi. İade içinde 2 iş günü bekleyin diyecekler. Kendi hatalarını bize yıkıp sinir ediyorlar. Güvenilirliği kalmamış" ifadelerini kullandı.

Kargom Türkiye’yi benden çok gezdi diyen bir diğer tüketici ise "İnternetten aciliyeti olan bir ürün aldım. Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi. Yarın da Ege kıyılarında tatile çıkar sonra belki oradan da Doğu mutfağını tatmak için Gaziantep'e gider en son istemeye istemeye bana gelir herhalde" dedi.

DAĞITIM ELEMANI DIŞ KAPIMIZI KIRDI

"Üründe sıkıntı yoktu fakat dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı o nasıl bir girişti öyle. Pes yani!. Kapının zararını karşılamaları için bayiyi aradım bizden değildir diyor bir de küstahça. Kapı bildiğin kırılmıştı."