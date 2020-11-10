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Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 13:45 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığının geliştirdiği Bandrollü Ürün İzleme Sistemi mobil uygulaması ile tüketiciler aldıkları tütün mamullerini ve alkollü içki ürünlerini üzerlerinde yer alan bandrolden kontrol edebiliyor.Tükettiği ürünün sahte ya da kaçak olduğunu sorgulayabilen tüketiciler de buna göre ihbarda bulunabiliyor

Tüketiciye bandrollü ürünleri sorgulama imkanı

Tüketiciler, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) hayata geçirdiği mobil uygulama sayesinde, aldıkları tütün mamulleri ile alkollü içkilerin sahte ya da kaçak olup olmadığını sorgulayabiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, GİB, tütün mamulleri ve alkollü içki ürünlerindeki kayıt dışı üretim, sahte-kaçak ürünle mücadele ve vergi kayıplarının önlenmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla geliştirilen "Tütün ve Alkollü İçki Mamullerinde Ürün İzleme Sistemi (ÜİS)" kapsamında, yurt içinde üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri (sigara, içmelik tütün, nargile tütünü, puro-sigarillo, pipo tütünü, makaron, sigara kağıdı) ile alkollü içkilerin bandrol veya kod uygulaması bulunuyor.

Sistemle seri üretim tesislerinde gerçekleşen üretim anlık izlenirken, yapılan üretime uygun olarak ürüne bandrol veya kod uygulanıyor. Bu şekilde oluşan tüm veriler de GİB Veri Merkezine aktarılıyor. Bu veriler ışığında yürütülen risk analiz çalışmalarıyla gerekli saha denetimleri ve vergi incelemeleri yapılıyor.

BANDROL TARAMASI YAPILIYOR

Gelir İdaresi, tüketicilere yönelik olarak da GİB Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) mobil uygulamasını geliştirdi. Böylece tüketiciler, bandrol veya kod üzerinden ürünün bilgilerini ve sisteme kayıtlı bir ürün olup olmadığını akılla telefonlarından sorgulama imkanına sahip oldu.

Android ve IOS tabanlı akıllı telefonlarla çalışabilen uygulama, ürün bilgilerini ücretsiz olarak tüketiciye ulaştırıyor.

Uygulamayı indiren tüketiciler, sistemdeki kod taramasını üründeki bandrol üzerine hizalayacak. Uygulama otomatik olarak ürünü tararken, bu işlem sonucunda ürün hakkındaki barkod numarası, marka ve üretici firma bilgileri tüketiciye sunuluyor.

TÜKETİCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Tüketiciler söz konusu uygulamaya büyük ilgi gösterirken, bu yılın ocak-ekim döneminde 210 bin 961 kişi sistemi indirerek kullanmaya başladı.

Mobil uygulama sorgulamalarının sonuçları da merkezi veri sisteminde analiz edilirken, saha denetimlerinde mobil uygulama geri dönüşlerinden yararlanılıyor.

Tüketiciler de bu sorgulamaların sonuçlarına göre ihbar mekanizmasını çalıştırıyor.

KAYNAK:AA

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