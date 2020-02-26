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Tüketiciyi Destekleme Derneğinden senetli alışverişlerdeki gecikme faizine dair uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2020 14:48 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, senetli alışverişlerde gecikme faizine ilişkin tüketici şikayetlerinin gün geçtikçe arttığını belirterek, uygulanan fahiş faiz oranlarının hukuk devleti kurallarına uymadığını söyledi.

Tüketiciyi Destekleme Derneğinden senetli alışverişlerdeki gecikme faizine dair uyarı

Bakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödeme güçlüğüne düşen tüketicilerden satıcı ve sağlayıcılar tarafından yüksek gecikme faizi alındığına dikkati çekti.

Gecikme faizinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunundaki "Uygulanacak yıllık temerrüt faiz oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir" maddesine değinen Bakal, birçok satıcı ve sağlayıcının bu maddeye uymadığını dile getirdi.

Bakal, tüketicilerin konuyla alakalı haklarını aramasını gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Akdi faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte, sözleşme de temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık faiz oranı da birinci fıkrada belirlenen faiz oranından fazla ise temerrüt faizi oranı hakkında akdi faiz oranı geçerli olur. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun maddesinde, 'Temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz' diyor. Mevzuat hükümleri açıktır. Mevzuata aykırı olarak kendisinden temerrüt faizi istenen tüketici, uyuşmazlığın miktarına göre ilçe ya da il tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Satıcı ve sağlayıcılar mevzuata aykırı olarak tüketicilerden haksız kazanç elde etmeye çalışıyor. Hukuk devletinde hiç kimse keyfi uygulama yapamaz."

"Ödeme gücü düşene bir de siz vurmayın"

Kanun maddelerini bilmeyen vatandaşların fahiş faizler ödediğine dikkati çeken Bakal, derneğe gelen şikayetleri değerlendirerek gerekli yönlendirmeleri yaptıklarını belirtti.

Bakal, geciken ödemeleri nedeniyle zora düşen vatandaşların sırtına ayrıca faizin bindiğini dile getirerek, "Ödeme gücü düşene bir de siz vurmayın. Elbette bu durumun bir faizi olacaktır. Fakat fahiş oranlarla bunu tahsil etmeye çalışmak doğru değil. Tüketicilerimizin de haklarını aramak için borçlanırken imzaladıkları evrakı iyi okumalarını öneriyorum." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Tüketiciyi Destekleme Derneği, senet, alışveriş,

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