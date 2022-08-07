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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu Trafik Sigortasında yeni fiyatlar belli oldu, İstanbul'da...

07.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ay belirlenen Zorunlu Trafik Sigortasında ağustos ayı fiyatları belli oldu. Zorunlu Trafik Sigortasında mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaşırken İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 olacak. Son dönemde sigortacıların maliyeti gerekçe gösterip poliçe kesimini zorlaştırdığıyla ilgili şikayetler artmıştı. İşte Zorunlu Trafik Sigortası haberinin detayları...

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu Trafik Sigortasında yeni fiyatlar belli oldu, İstanbul'da...

Zorunlu Trafik Sigortası, ağustos fiyatları belli oldu. Azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırılan Zorunlu Trafik Sigortasında yapılan düzenlemelerle birlikte mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. İşte Zorunlu Trafik Sigortası haberinin detayları...

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CEZASI 169 TL

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyona koşuyor. Tüm araçlar için tipi ne olursa olsun ‘Zorunlu Trafik Sigortası’ yaptırılması gerekiyor. Ancak son dönemde fiyat artışı nedeniyle 5-6 milyon aracın trafik sigortası yaptırmadığı veya yenilemediği ifade ediliyor. Trafik sigortası, olası kaza durumunda ‘karşı tarafın’ malına veya canına verilen zararı, kabahat oranına göre kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 169 lira. Sigortasız olduğu tespit edilen araç ayrıca trafikten men ediliyor ve otopark parası da ödeniyor.

Trafik sigortasında yeni düzenleme! Dikkat! Artış yapıldıTrafik sigortasında yeni düzenleme! Dikkat! Artış yapıldı

Trafik sigortasında fiyatların kontrol altına alınması ve bir düzen oluşması için 12 Nisan 2017’de ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçildi. Yani devletin belirlediği tutarların üzerine çıkılamıyor. Her ilin trafik riskine göre değişen tutarlar da bu dönemde belirlenmişti. Tavan fiyat her ay düzenli olarak artıyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat’ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı. Maliyet etkisiyle artışlar bununla sınırlı kalmadı.

ARTIŞ YÜZDE 35'LERE YAKLAŞTI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2.25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Hemen devamında 1 Haziran’dan geçerli olmak üzere trafik sigortası azami primlerinde yüzde 25’lik bir ek artış daha gerçekleşti. Böylece mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı. Aylık yüzde 2.25’lik artış devam ederken sigortacılar ek zam talep ediyor.

İLK KEZ ARAÇ ALIP TRAFİĞE ÇIKANLAR 4'TEN BAŞLIYOR

Posta'nın haberine göre araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlıyor. Sürücüler kazaya karıştıkça 1’inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor. 4’üncü basamaktan 5’inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6’ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7’nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4’üncü basamak üzerinden yapılıyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.

İSTANBUL'DA DÖRDÜNCÜ BASAMAK AZAMİ PRİM 3 BİN 149 TL

Ağustos itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkan araç için (4’üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 olacak. Yine İstanbul’da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7’nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde en fazla 1.732 lira ödeyecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin açıkladığı liste tavan fiyatları ifade ediyor.

Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor.

İşte 3 büyük ilde fiyatlar;

İSTANBUL

Birinci basamak (Yüzde 150 artırım): 7.872

İkinci basamak (Yüzde 100 artırım): 6.298

Üçüncü basamak (Yüzde 50 artırım): 4.723

Dördüncü basamak: 3.149

Beşinci basamak (Yüzde 15 indirim): 2.676

Altıncı basamak (Yüzde 30 indirim): 2.204

Yedinci basamak (Yüzde 45 indirim): 1.732

ANKARA

Birinci basamak (Yüzde 150 artırım): 7.648

İkinci basamak (Yüzde 100 artırım): 6.119

Üçüncü basamak (Yüzde 50 artırım): 4.589

Dördüncü basamak: 3.059

Beşinci basamak (Yüzde 15 indirim): 2.600

Altıncı basamak (Yüzde 30 indirim): 2.141

Yedinci basamak (Yüzde 45 indirim): 1.683

İZMİR

Birinci basamak (Yüzde 150 artırım): 7.426

İkinci basamak (Yüzde 100 artırım): 5.941

Üçüncü basamak (Yüzde 50 artırım): 4.456

Dördüncü basamak: 2.971

Beşinci basamak (Yüzde 15 indirim): 2.525

Altıncı basamak (Yüzde 30 indirim): 2.079

Yedinci basamak (Yüzde 45 indirim): 1.634


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