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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Şirket bilgisayarıyla bunu yapmak kovulma sebebi

02.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, işçinin mesai saatleri içerisinde bilgisayarı şahsi işleri için kullanması ve yaptığı işle ilgisi olmayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girmesini haklı fesih sebebi saydı. Yüksek Mahkeme, iş yerindeki bilgisayarı şahsi işlerinde kullanmanın, işverenin güvenini kötüye kullanma anlamına geldiğine dikkat çekti.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Şirket bilgisayarıyla bunu yapmak kovulma sebebi

İddiaya göre, kalite kontrol sorumlusu sıfatı ile çalışan genç, kendisine tahsis edilen bilgisayardan mesai saatleri içerisinde sosyal paylaşım sitelerine girdiği gerekçesiyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan genç, hizmet sözleşmesinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, ancak tazminat alacaklarının ödenmediğini belirterek, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı işveren, kendisine görevi gereği tahsis edilen bilgisayarı farklı ve şahsi amaçlarla kullandığını, mesai saatleri içerisinde işi ilgili olmayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girdiğini, on-line olarak bahis oyunları oynadığını ve bu nedenle hizmet sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-e bendi uyarınca “işverenin güvenini kötüye kullandığı” gerekçesi ile haklı olarak feshedildiğini beyanla davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti. Yargıtay, davacının işiyle olamayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girdiğinin, işverenin tüm uyarılarına rağmen bu tutumunu devam ettirdiği ve hatta bu nedenle işveren tarafından uygunsuz web sitelerine erişimin engellenmesi yönünde tasarrufta bulunulduğu ileri sürüldüğüne dikkat çekti.

Kararda şöyle denildi:

“Davacı konuyla ilgili savunmasında olayı kabul etmiş ancak sadece mola saatlerinde bilgisayarı şahsi işleri ile ilgili olarak kullandığını belirtmiştir. Davacının mesai saatleri içerisinde bilgisayarı şahsi işleri için kullanması ve görevi gereği yaptığı işle ilgisi olmayan web ve sosyal paylaşım sitelerine girmesi doğruluk ve bağlılığa aykırı olmakla, işverenin güvenini kötüye kullanmak mahiyetindedir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının internet üzerinden bir takım web sitelerine girdiği tespit edilmiş ancak bunun hangi saat aralıklarında olduğu veya işverenin erişimini engellediğini belirttiği siteler olup olmadığı yeterince açıklığa kavuşturulmamış ve belirlenmemiştir. Bu nedenle, davacıya tahsis edilen bilgisayarda, konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile yeniden inceleme yaptırması gerekir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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