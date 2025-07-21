FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izne çıkmadan bu detayı bilmek önemli, fazladan izin...

Milyonlarca çalışan yaz döneminde yıllık izne çıkmak üzere planlamalar yapıyor. Ancak yıllık izin uygulaması ile ilgili bazı bilinmesi gereken detaylar var. Ücretli yıllık izinde, yol izni hakkı ile çalışanların talep etmesi durumunda tatilleri 4 gün daha uzayabiliyor. Ancak 4 günlük yol izni konusunda kritik bir detay da var. İşte ayrıntılar...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izne çıkmadan bu detayı bilmek önemli, fazladan izin...
Hande Dağ

Yaz sezonuyla beraber milyonlarca çalışan yıllık izinlerini kullanmaya ya da kullanmak üzere planlama yapmaya başladı. 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresi olanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan ise az hizmet süresi olanlara en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlara en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullandırılabiliyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izne çıkmadan bu detayı bilmek önemli, fazladan izin... 1

NTV'de yer alan habere göre; yıllık izinler istenilen gün sayısı kadar kullanılabilirken çok sayıda çalışanın bilmediği bir detay daha var. Buna göre; yol izni de ücretli yıllık izine dahil edilebiliyor.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan ayrıntıya göre, yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlar çalışanlara talepte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri şartıyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda oluyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izne çıkmadan bu detayı bilmek önemli, fazladan izin... 2

YOL İZNİ NASIL ALINIR?

Ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene, iznin geçirileceği yere ilişkin belgeleme yapılması gerekiyor. Örneğin; İstanbul'da çalışan kişi tatilini Marmaris'te bir otelde ya da kiralık bir konutta geçirmek istiyorsa fatura ya da sözleşmeyi işverene ibraz etmesi gerekiyor.

Günümüzde yol izni kullanmak isteyen çalışan sayısının yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor. Genelde cumartesiden başlayıp bir hafta sonraki pazartesi iş başı yapmak şartıyla yıllık izne ayrılınıyor ve bu da toplamda 9 günlük izne karşılık geliyor. Ancak 4 gün de yol izni verilmesi durumunda izin gün sayısı 13'e çıkabiliyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izne çıkmadan bu detayı bilmek önemli, fazladan izin... 3

YOL İZİNLERİ ÜCRETSİZ OLUYOR

Ancak yol izni kullanmayı düşünenleri ilgilendiren kritik bir detay daha var. Buna göre; kural olarak yol izni süresinde çalışan, ücretsiz izinli sayılıyor. Fakat işveren tercihine göre ücret de ödeyebiliyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izne çıkmadan bu detayı bilmek önemli, fazladan izin... 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa, altın... Piyasaların gözü faiz kararında! Neleri etkileyecek?Borsa, altın... Piyasaların gözü faiz kararında! Neleri etkileyecek?
Kiralama bedeli dudak uçuklatıyor! Lüks yat Marmaris'te Kiralama bedeli dudak uçuklatıyor! Lüks yat Marmaris'te

Anahtar Kelimeler:
yıllık izin çalışan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

Günlük 150 TL, haftalık 700 TL! İstanbul'dan akın akın geliyorlar

Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı! 'Türkiye'de tüketilmiyor'

6 ayda 4,5 milyon dolar kazandırdı! 'Türkiye'de tüketilmiyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.