Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izne çıkmadan bu detayı bilmek önemli, fazladan izin...

Yaz sezonuyla beraber milyonlarca çalışan yıllık izinlerini kullanmaya ya da kullanmak üzere planlama yapmaya başladı. 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) hizmet süresi olanlara en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan ise az hizmet süresi olanlara en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlara en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullandırılabiliyor.

NTV'de yer alan habere göre; yıllık izinler istenilen gün sayısı kadar kullanılabilirken çok sayıda çalışanın bilmediği bir detay daha var. Buna göre; yol izni de ücretli yıllık izine dahil edilebiliyor.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan ayrıntıya göre, yıllık ücretli izinlerini iş yerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlar çalışanlara talepte bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri şartıyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda oluyor.

YOL İZNİ NASIL ALINIR?

Ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene, iznin geçirileceği yere ilişkin belgeleme yapılması gerekiyor. Örneğin; İstanbul'da çalışan kişi tatilini Marmaris'te bir otelde ya da kiralık bir konutta geçirmek istiyorsa fatura ya da sözleşmeyi işverene ibraz etmesi gerekiyor.

Günümüzde yol izni kullanmak isteyen çalışan sayısının yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor. Genelde cumartesiden başlayıp bir hafta sonraki pazartesi iş başı yapmak şartıyla yıllık izne ayrılınıyor ve bu da toplamda 9 günlük izne karşılık geliyor. Ancak 4 gün de yol izni verilmesi durumunda izin gün sayısı 13'e çıkabiliyor.

YOL İZİNLERİ ÜCRETSİZ OLUYOR

Ancak yol izni kullanmayı düşünenleri ilgilendiren kritik bir detay daha var. Buna göre; kural olarak yol izni süresinde çalışan, ücretsiz izinli sayılıyor. Fakat işveren tercihine göre ücret de ödeyebiliyor.