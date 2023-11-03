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‘Tüm emeklilerin maaşı değişiyor’ iddiasına yanıt! Bakanlık'tan ‘intibak' açıklaması: 2000 sonrasında emekli olanlar…

03.11.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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2000 sonrası emekli olanlar uzun bir süredir intibak yasasının çıkmasını ve emekli maaşlarının yükselmesini talep ediyordu. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması sonrası 'intibak yasası mı geliyor' sorusu kafalarda soru işareti yaratmıştı. Konuya ilişkin açıklama Bakanlık'tan geldi. İşte o açıklamanın detayları...

‘Tüm emeklilerin maaşı değişiyor’ iddiasına yanıt! Bakanlık'tan ‘intibak' açıklaması: 2000 sonrasında emekli olanlar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün, “Emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak yapılan seyyanen artışlar, 2000 öncesi aylıklara gelişme hızından pay verilmediğinden 2000 sonrası emeklilerle durumlarını eşitleyen intibak düzenlemesi, bayram ikramiyesi, alt sınır aylıklarının yükseltilmesi gibi pek çok düzenleme hayata geçirilerek çalışma hayatında sarf edilen emeklerin karşılığı olarak emeklilerimize yansıtılacak" demişti.

TÜRK LİRASI (217)

EMEKLİYE İNTİBAK YASASI OLACAK MI?

Bakan Işıkhan’ın bu açıklamaları ‘emekliye intibak yasası geliyor’ olarak algılanınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan açıklama geldi. “Bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan ‘tüm emeklilerin maaşları değişiyor’ başlıklı haberde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği ile ilgili ifadelerine yer verilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denilen açıklamada şunlar ifade edildi:

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“2 Kasım 2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak günümüze kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemeler belirtilmiştir.Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.


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emekli maaşı

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