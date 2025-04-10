Tüm kurumları solladı! Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru: Tek seferde hesaplara yatıracak...

Ankara Valiliğinden promosyonlar ile ilgili rekor niteliğinde bir imza! Valilik personeli için promosyonlarda güncellemeye gitti. Yapılan anlaşma ile valilik bünyesine çalışan personele 105 bin lira ödeme yapacak.



3 YILLIK DÖNEMİ KAPSAYACAK



Valiliğin 105 bin liralık ödemesinin neye göre yapılacağı merak edilirken ayrıntılar da gelmeye başladı. Buna göre, 105 bin liralık promosyon ödemesinin 3 yıllık dönemi kapsayacak şekilde yapılması planlanıyor.



TEK SEFERDE 100 BİN TL!



Ödeme tek seferde 100 bin lira olarak yapılacak. Kalan 5 bin lira ise para puan olarak verilecek. Bu anlaşmayla birlikte Ankara Valiliği, kamu kurumları arasında en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumlardan biri olarak dikkat çekti. YÖK daha önce 100 bin TL'lik maaş promosyon anlaşması imzalamıştı.