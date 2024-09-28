Tüm meslekler için zorunlu oluyor! 1 Ocak'ta düzen sil baştan değişecek... Anahtar kelime 'Yüzde 20...' Yılda en az 12 kez olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin beyan ettikleri gelir ile gerçek hasılatları arasında büyük farklar olması durumunda devreye girecek yeni bir denetim mekanizması getirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mükelleflerin beyan ettiği gelir ile tespit edilen hasılat arasındaki fark %20'yi aşarsa, bu mükellefler izaha çağrılacak. Bu durum özellikle ticari ve serbest meslek erbabı için geçerli olacak.

EN AZ 12 KEZ DENETLENECEKLER

Tebliğe göre, mükelleflerin günlük hasılatları, çeşitli zaman dilimlerinde yapılacak yoklamalarla kontrol edilecek. Bir takvim yılı içinde en az 12 yoklama yapılacak ve her ayda en az 3 yoklama gerçekleştirilecek. Bu veriler doğrultusunda, günlük ve aylık ortalama hasılat hesaplanacak. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Eğer tespit edilen hasılat ile beyan edilen gelir arasında %20’den fazla fark oluşursa, mükelleflerden bu farkı açıklamaları istenecek.

VERGİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

Ayrıca, teknogirişim şirketleri için de vergi istisnaları getirildi. Bu düzenleme ile çalışanlara verilen pay senetlerinin belirli koşullar altında gelir vergisinden muaf tutulması mümkün olacak. İstisna kapsamında, pay senetlerinin çalışanlar tarafından elde tutulma süresine göre farklı oranlarda vergilendirme yapılacak. Örneğin, pay senetleri 3 yıl içinde elden çıkarılırsa vergi ziyaı cezası olmadan gecikme faiziyle birlikte ödeme yapılacak.

Bu yeni düzenleme, özellikle restoran işletmecileri, kuaförler, diş hekimleri ve çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren mükellefler için önemli bir denetim aracı olacak. Amaç, gerçek gelirlerin tespit edilerek vergi kaçakçılığının önüne geçmek.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır