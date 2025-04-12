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Tüm sorunları ezdi geçti! 2 yanıtın toplamı yüzde 70’ten fazla... Bu ankette yoruma gerek yok: Vatandaşın gündemi sadece o

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.04.2025 09:55
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Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? sorusunun cevabı için 26 ilde anket düzenlendi. 18 yaş ve üzerindeki grupları kapsayan ankette 2 bin kişiye Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusu soruldu. Yapılan ankette birinci sıraya yüzde 63,4 ile hayat pahalılığı yerleşirken ikinci sırayı adaletsizlik aldı.

Tüm sorunları ezdi geçti! 2 yanıtın toplamı yüzde 70’ten fazla... Bu ankette yoruma gerek yok: Vatandaşın gündemi sadece o

Siyasal gerilimler, ekonomik zorluklar derken Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun bir şekilde ilerliyor. Vatandaşlar ülke gündemini takip ederken ASAL Araştırma 2 bin kişiye "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusunu sordu. 26 ilden 18 yaş ve üzerindeki vatandaşların katıldığı ankette cevaplar dikkat çekti.

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Eğitim, işsizlik, terör gibi seçeneklerin olduğu anket çalışmasında vatandaşlar Türkiye'nin ana sorununun ne olduğunu düşündüklerini belirtti. Yapılan anket 21 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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EN BÜYÜK PROBLEM: HAYAT PAHALILIĞI

Yapılan ankette açık ara fark ile Ekonomi/Hayat pahalılığı listenin başına yerleşti. Yüzde 63,4 oranı ile vatandaşın en büyük problemi hayat pahalılığı oldu. İkinci olarak ise yüzde 8,5 ile adalet ikinci sırada yer edinirken yüzde 4,2 ile işsizlik üçüncü sırada yer buldu.

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2 bin kişinin katıldığı ankette Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusunun cevabına verilen cevaplar şu şekilde oldu:

⚫️Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%63.4
⚫️Adalet/Hukuk Sistemi: %8.5
⚫️İşsizlik:%4.2
⚫️Terör:%2.8
⚫️Eğitim:%2.5
⚫️Göç sorunu/Mülteci:%2.4
⚫️Hükümet:%1.9
⚫️Güvenlik/Asayiş:%1.5
⚫️Muhalefet:%1.4
⚫️Sağlık sistemi:%1.2
⚫️Kürt sorunu:%1.1
⚫️Kentsel dönüşüm/Deprem:%0.9
⚫️Diğer:%6.4
⚫️Fikrim yok/Cevap yok:%1.8

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye anket sorun
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