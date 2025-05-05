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Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

AK Parti yeni düzenleme için kolları sıvadı. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketi hazırlıklarında milyonları etkileyecek yeni düzenlemeler yer alacak. Birçok başlık öne çıkarken en dikkat çekeni trafikle ilgili ele alınan konu oldu. Paketin hayata geçmesiyle beraber alkollü bir sürücü herhangi bir kazaya karışmasa dahi hapis cezası alabilecek. Öte yandan kurusıkı silahlar ve kiralık araçlar için de harekete geçildi.

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar
Ufuk Dağ

Gözler yeni düzenleme için AK Parti'ye çevrildi. Sürücüleri, silah kullananları, araç kiralayanları ilgilendiren değişiklikler geliyor. Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketi hazırlıklarında son aşamaya geldi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından taslak metin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Toplumsal huzurun sağlanması, suçla etkin mücadele edilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişikliklere gidilerek cezalar artırılacak.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE AF YOK! ARTIRILIYOR

Yapılacak değişiklikler ile alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilecek cezalarda artırıma gidilecek.

VUKUATA KARIŞMASA DA HAPİS CEZASI ALACAK

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. TRT Haber'de yer alan habere göre, halihazırda alkollü araç kullanılması halinde ehliyet sahipliğini kısıtlayan madde artık sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atan bir vukuata karışmadığı durumlarda dahi hapis cezası almasına imkan tanıyacak.

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ALT SINIR DA ÜST SINIR DA ARTIRILIYOR

Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.

KURUSIKILAR DA SUÇ KAPSAMINA ALINIYOR

Ayrıca kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş edilmesi de suç kapsamına alınacak. Böylece meskun mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

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KİRALIK ARAÇLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi, bu araçların bazı suçlarda kullanılması dolayısıyla düzenleme yapılacak. TCK'nin 155. maddesindeki değişiklikle "güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması, nitelikli hal sayılacak ve bu suçtan verilecek ceza bir kat artırılacak.

Hissenet
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alkollü sürücü uyuşturucu trafik cezası tbmm yasa
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