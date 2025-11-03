Tüm telefon sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni yılda zam gelecek, taksit taksit ödeyeceksiniz

TÜİK'in Ekim enflasyonunu duyurması ile Yeniden Değerleme Oranı'da öğrenildi. Buna göre, çok sayıda vergi, harç ve ceza ücretine zam gelirken, 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlanacak kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi (ÖİV) olacak.

YENİ YILDA ZAM GELECEK!

2024'te 400 TL olan ÖİV, 2025 yılı için 570 TL olarak belirlenmişti. 1 Ocak 2026 ise ÖİV'nin yeniden zamlanması bekleniyor. Söz konusu artışın ise Resmi Gazete'de yayımlanması ile gerçekleşecek. TDO'nun yüzde 25,49 olarak uygulanması halinde Özel İletişim Vergisi yeni yılda 715 TL olacak.

AYLIK TAKSİTLERE BÖLÜNECEK

Operatörler söz konusu bedeli 1 yıl boyunca eşit taksitler ile telefon faturasına yansıtacak. Yani yeni yılda 715 lira olması beklenen vergi, yeni hat sahibi olacak herkesin bir yıl boyunca ayda 59,5 TL ödeme yapmasına yol açacak.



DAHA YÜKSEK TUTARDAN ÖDENECEK

Mobil hat sahiplerinden ve ev interneti kullanan tüm kullanıcılardan ÖİV, tahsil edilecek. Yeni yılda yapılacak zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, ödeyecekleri faturalarda yüzde 10 olarak uygulanacak Özel İletişim Vergisi kesintisini de daha yüksek tutar üzerinden yatırmak zorunda kalacak.