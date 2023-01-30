Tüm ürünlerini 5 TL yaptı! 'EYT'den emekli oldum' sevinci alışveriş yapan vatandaşa da yaradı

EYT kararı ve özellikle bugün EYT düzenlemesinin Meclis Başkanlığı'na sunulmuş olması EYT'lilerde sevinç yaratmaya devam ediyor. Ancak son olarak 'EYT'den emekli oldum' diyerek sevinç yaşayan bir esnafın yaptığı, herkesi şaşkına çevirdi. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan pazarda tezgah açan o esnaf, EYT'den emekli olmasının mutluluğuyla tüm ürünlerini 5 TL'ye düşürdü. Bu hareket sonrası vatandaşlar o tezgaha büyük ilgi gösterdi. İşte detaylar...

EYT SEVİNCİNİ PAZAR TEZGAHINDA KUTLADI

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yetiştirdiği ürünleri, 20 yıldır Mudurnu’da kurulan pazarda satan 56 yaşındaki Coşkun Ak, emeklilik sevinci yaşadı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, sevincini de yine pazar tezgahında kutladı.

TÜM ÜRÜNLERİNİ 5 TL'YE DÜŞÜRDÜ

Ak, "Emekli oldum" diyerek tezgahındaki tüm ürünleri 5 liraya düşürdü.

VATANDAŞLAR TEZGAHINA DOLUŞTU

Vatandaşlar ise Coşkun Ak’ın tezgahında yoğunluk oluşturdu. Ak; soğan, pırasa, marul, roka, turp, patlıcan, biber, lahana gibi ürünleri 5 liradan sattı.

"EYT'DEN EMEKLİ OLDUM! BU SAATTEN SONRA PARAYI NE YAPACAĞIM"

Coşkun Ak, "Benim paraya ihtiyacım yok, ne yapacağım parayı. EYT’den emekli oldum. Bu saatten sonra parayı ne yapacağım. Ben vatandaş için çalışıyorum bundan sonra" dedi. (İHA)