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Tüm zamanların aylık rekoru kırıldı! Bakan Bolat: Temmuzda 25 milyar dolar ihracat yapıldı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, temmuz ayında tüm zamanların ihracat rekoru kırıldığını açıkladı. 2025'in temmuz ayında ihracat 25 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların aylık rekoru kırıldı! Bakan Bolat: Temmuzda 25 milyar dolar ihracat yapıldı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dış ticaret rakamları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı.

Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık.

Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce bu 22,5 milyar dolardı.

Tüm zamanların aylık rekoru kırıldı! Bakan Bolat: Temmuzda 25 milyar dolar ihracat yapıldı 1

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat rekor ömer bolat
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