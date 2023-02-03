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Tünelden geçen 100 milyonuncu kişiye sürpriz hediye! Bakan Karaismailoğlu 10 dakika boyunca gelmesini bekledi ve...

03.02.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine süpriz hediye! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde Avrasya Tüneli'nde gerçekleştirilen çalışmalara dair açıklama yaptı. Karaismailoğlu, tünelin ülke ekonomisine 6 yıllık katkısının 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Sonrasında Karaismailoğlu, 10 dakika boyunca tünelden geçen 100 milyonuncu aracın sahibini bekledi. 100 milyonuncu araca bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye edildi.

Tünelden geçen 100 milyonuncu kişiye sürpriz hediye! Bakan Karaismailoğlu 10 dakika boyunca gelmesini bekledi ve...

Avrasya Tüneli'nde bir araç sürücüsü büyük sürprizle karşılaştı. Onun sürpriz hediyenin sahibi olma nedeni ise tünelden geçen 100 milyonuncu aracın sahibi olmasıydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Avrasya Tüneli'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirtildi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YAKLAŞIK 10 DAKİKA BEKLEDİ! GEÇEN 100 MİLYONUNCU ARACIN SAHİBİNE SÜRPRİZ

Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibini bekledi. Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından 100 milyonuncu aracın sahibi Sercan İnal'a, tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye edildi.

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"HER BİR KULLANICIYA 196 TL'LİK KAZANÇ"

Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi’nde konuşan Bakan Karaismailoğlu, "2022 yılında Avrasya Tüneli’ni kullanan araçların yüzde 93’ü otomobil, yüzde 6’sı minibüs ve yüzde 1’i motosiklet oldu. 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden 2022 yılı içerisinde 256 bin 264 motosiklet geçişi yapıldı. Araçların tüneli tercih etme oranı Asya yönünde yüzde 50,3 iken, Avrupa yönünde yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Avrasya Tüneli kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etkenlerin de etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde her bir kullanıcıya 2022 yılında ortalama 196 TL’lik kazanç sağladı." şeklinde konuştu.

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GÜNLÜK MAKSİMUM BİRİM ARAÇ SAYISI 74 BİN 210

Bakan Karaismailoğlu "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda Tünel kullanıcılarının yüzde 23’ü günlük çift yönlü geçişlerde Avrasya Tüneli’ni tercih ettiler. Tünelimizin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısı; 22 Aralık 2022 tarihinde 74 bin 210 olmuştur. 2023 yılı Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti. Tünel ve diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alınarak yapılan analiz sonucunda 2022 yılında kullanıcıların hafta içi zaman kazancı; Kozyatağı – Bakırköy yönünde sabah saatlerinde aylık ortalama 35 dakika, akşam saatlerinde aylık ortalama 45 dakika olurken; Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 26, akşam saatlerinde 42 dakika olarak gerçekleşti. 2022 yılında Avrasya Tüneli’nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 38 saniye içinde müdahale edildi ve 11 dakika 42 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü" dedi.

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"6 YILLIK TOPLAM KATKISI 1,2 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR"

Bakan Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

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"DUYANLAR DUYMAYANLARA ANLATSIN"

Karaismailoğlu, "Böylelikle Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı. Duyanlar duymayanlara anlatsınlar lütfen" dedi.

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"ÇOK ŞAŞIRDIK"

100 milyonuncu aracın sürücüsü Sercan İnal da tüneli açıldığından beri kullandıklarını belirterek, "Çok rahatlattı trafiği. Karşıya geçeceğimiz zaman burayı tercih ediyoruz. Şu anda da çok şaşırdık" dedi. (DHA/AA)

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Adil Karaismailoğlu Avrasya Tüneli ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu

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