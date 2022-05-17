TÜP FİYATLARI 2022! Tüpe zam mı geldi? Tüp fiyatları ne kadar oldu? 17 Mayıs 2022 Salı

Tüp fiyatları 17 Mayıs 2022 Salı günü, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Tüpe zam mı geldi? Tüp fiyatları ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

TÜPE ZAM MI GELDİ? 17 MAYIS 2022 SALI

12 kilogramlık mutfak tüpüne de 17 Mayıs 2022 Salı hünü 10 TL zam geldi. Böylelikle tüpün fiyatı 311 TL oldu.

12 kilogramlık mutfak tüpü 301 TL'den 311 TL'ye çıktı.

TÜP FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu zam sonrası edinilen bilgiye göre; bir senede mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu.

Mutfak tüpünün 2012’deki fiyatı 65 liraydı. 10 yılda küçük tüpün fiyatı 12 kilogramlık mutfak tüpüne yaklaştı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58 lira 50 iken bugün 60 lira 50 kuruşa yükseldi.



