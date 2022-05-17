FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TÜP FİYATLARI 2022! Tüpe zam mı geldi? Tüp fiyatları ne kadar oldu? 17 Mayıs 2022 Salı

TÜP FİYATLARI 2022! Tüpe zam mı geldi? Tüp fiyatları ne kadar oldu? 17 Mayıs 2022 Salı

17.05.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp fiyatları, zam haberlerinin ardından 17 Mayıs Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Benzin ve mazot zammı ile alkole gelen zammın ardından tütün mamüllerinin de fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Gıdada ise kahve, yumurta ve çayın ardından yeni bir zam açıklaması daha yapıldı. Vatandaşlar internette Tüpe zam mı geldi? Tüp fiyatları ne kadar oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

TÜP FİYATLARI 2022! Tüpe zam mı geldi? Tüp fiyatları ne kadar oldu? 17 Mayıs 2022 Salı

Tüp fiyatları 17 Mayıs 2022 Salı günü, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Tüpe zam mı geldi? Tüp fiyatları ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

TÜPE ZAM MI GELDİ? 17 MAYIS 2022 SALI

12 kilogramlık mutfak tüpüne de 17 Mayıs 2022 Salı hünü 10 TL zam geldi. Böylelikle tüpün fiyatı 311 TL oldu.

12 kilogramlık mutfak tüpü 301 TL'den 311 TL'ye çıktı.

TÜP FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu zam sonrası edinilen bilgiye göre; bir senede mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu.

Mutfak tüpünün 2012’deki fiyatı 65 liraydı. 10 yılda küçük tüpün fiyatı 12 kilogramlık mutfak tüpüne yaklaştı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58 lira 50 iken bugün 60 lira 50 kuruşa yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bilgin 'bu ay sonu' diyerek açıkladıBakan Bilgin 'bu ay sonu' diyerek açıkladı
SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyorSGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor
Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesiRize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Kira zammında 'üst sınır' önerisi!

Kira zammında 'üst sınır' önerisi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Cilt güzelliğinden zihinsel sağlığa, kanserden cinsel ilişkiye...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.