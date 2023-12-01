TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023: Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İlk seferi 11 Aralık’ta yapacak

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Doğu Ekspresi biletleri TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü web sitesinde yer alan acentalar üzerinden alınabilecek. İşte Doğu Ekspresi bilet fiyatları...

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

DOĞU EKSPRESİ İLK SEFERİNİ 11 ARALIK'TA YAPACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi'nin 11 Aralık'ta seferlerine başlayacağını duyurdu. Bakanlık ayrıca, bazı seyahat acentelerinin 'Doğu Ekspresi' biletlerini 'Turistik Doğu Ekspresi' gibi pazarlamaya çalıştığına dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi seferleri için bilet satışlarının devam ettiği belirtilerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilen Turistik Doğu Expresi'nin ilk seferi 11 Aralık'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a uğurlayacak" ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından, vatandaşların seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün sefer yapan ‘Doğu Ekspresi’ biletlerinin turistik amaçlı satış haklarının herhangi bir seyahat acentesine verilmediği belirtildi. Bu kapsamda, TCDD'nin web sitesinde ‘Turistik Doğu Ekspresi’ için bilet satış yetkisi olan seyahat acentelerinin ilan edildiği, bunların dışındaki seyahat acentelerine itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.





