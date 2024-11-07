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Turistik Doğu Ekspresi'ni bekleyenler dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: 23 Aralık'ta başlayacak

07.11.2024 14:13
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Gezmeyi sevenlerin favori seyahat rehberi olan Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu için başlangıç tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamasında, Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını bildirdi.

Turistik Doğu Ekspresi'ni bekleyenler dikkat! Bakan Uraloğlu duyurdu: 23 Aralık'ta başlayacak

Popülerliğini yitirmeyen, sanki geçmişe yolculuk yapıyormul gibi hissettiren Turistik Doğu Ekspresinin başlangıç tarihi belli oldu. Seyahat etmeyi sevenlerin göz bebeği olan bu yolculuğun başlangıç tarihini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, turistik Doğu Ekspresi bilet satışlarının, yetkili seyahat acentelerince, paket tur satışı olarak başlatıldığına işaret ederek, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları da yarın başlıyor" değerlendirmesini yaptı.

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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 23 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacak, 2 Mart 2025'e kadar devam edecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak." ifadelerini kullandı.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ DAKİKA DURACAK?

Yolcuların talepleri üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerine dikkati çeken Uraloğlu, ekspresin Ankara'dan 13.55'te hareket edeceğini, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da 240 dakika duracağını ve böylece yolculara şehirleri keşfetme imkanı tanıyacağını belirtti.

Uraloğlu, ekspresin Kars'tan dönüşte 21.05'te hareket edeceğini, İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracağı bilgisini paylaştı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin 8 yataklı ve 1 yemekli vagonla hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, "Toplamda 60 sefer düzenleyeceğimiz bu dönemde, 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz 2 kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak" ifadesini kullandı.

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BAŞKA TREN SEFERLERİ DE OLACAK

Ekspres haricinde başka tren seferlerinin de olacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında bölgesel turistik ekspres trenleri de sefere konulacak. Bölgesel turistik ekspres trenleri 24 sefer olarak planlandı. Bölgesel turistik ekspres trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak. 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri işleyecek."

TURİSTİK DİYARBAKIR EKSPRESİ DE 11 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlerinin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacağına işaret ederek, "Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ-Yolçatı'da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak." değerlendirmesini yaptı.

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Yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
"Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesi'nde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz."

Biletler kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla, TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Ekspresi ulaştırma ve altyapı bakanı
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