Turistlerin uğrak yeri: Kapadokya... '40 ila 300 Euro arasında' diyerek duyurdular!

Kapadokya senenin her döneminde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Kapadokya'da yeniden hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu bayramda %80 doluluk beklentisi olan Kapadokya'daki konaklama fiyatlarıyla ilgili yetkili isimden açıklama geldi.

FİYATLAR 40 İLA 300 EURO ARASINDA!

9 günlük bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen turistler, bölgedeki otellere rezervasyonlarını yaptırıyor. KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya'da bir yoğunluk var ama esas hedefimiz bayram. Bayramda Kapadokya'da yüzde 80 civarında bir doluluk bekliyoruz. Çünkü rezervasyonlarda bu yönde. İç pazar yoğunluğu yaşanacak. Yabancı turistlerde de bir hareketlilik var. Standart Asya, Kore ve Japonya pazarı ve bununla beraber Malezya ile Endonezya'dan misafirlerimiz var. Ama bayramda yerli misafirlerimiz olacak. Bölgemizdeki 800 civarındaki konaklama tesisinin doluluk oranları da yüzde 80'leri bulacak diye bekliyoruz. Kapadokya bölgesinde her bütçeye uygun konaklama tesisi mevcut. Mağara otellerimiz ve 5 yıldızlı uluslararası zincir otellerimiz ile küçük otellerimizle birlikte 40-200-300 euroya ulaşan bir fiyatlandırma var" dedi.

'KAPADOKYA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR'

Göreme beldesinde turizm işletmecisi İsmail Sucu ise "Kapadokya, UNESCO'nun hem doğal ve hem de kültür mirası listesinde bulunması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Özellikle bayram dönemlerinde de bu bereketliliği görmekteyiz. Bununla beraber bayram tatili süresince bölgemizdeki konaklama tesislerine bölgesel noktalarda baktığımızda yüzde 70-85 arasında bir doluluk yaşandığını gözlüyoruz. Bunun ileriki günlerde yüzde 100'ler seviyesine ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır