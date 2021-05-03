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Turizmciler 2021 yazı için karamsar

03.05.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Reuters'a vaka sayısının 5 binin altına inmesi halinde Türkiye'ye bu yıl 30 milyon turist gelebileceğini söyledi.

Turizmciler bu yıl Türkiye'ye 6 milyon turist geleceğini tahmin ediyor.Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren seyahat sezonunu açıyoruz" dedi. Ersoy, günlük vaka sayısının 17 Mayıs tarihine kadar 5 binin altına inmesi halinde Türkiye'nin 30 milyon turist hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Reuters'in haberine göre seyahat acenteleri, turizm operatörleri ve oteller ise o kadar iyimser değil. İstanbul'da faaliyet gösteren Tur Andiamo Genel Müdürü Cem Polatoğlu, kapanma kararının sezonu muhtemelen kurtaramayacağı değerlendirmesini yaptı. Kararın geç alındığını belirten Polatoğlu, Mayıs ayında günlük 5 bin vaka sınırının altına inilse dahi turistlerin geldiği ülkelerde seyahat uyarılarının yumuşatılmasının zaman alacağını belirtti.

Bu yıl turist sayısını 6 milyon olarak tahmin eden Polatoğlu, Türkiye'deki yaklaşık 12 bin tur acentesinden yarısının çoktan kapandığına dikkat çekti.

Ege merkezli Peninsula Tour'un bölge yöneticisi Ali Kırlı ise Mart ve Nisan ayında Dalaman bölgesinde günde en fazla 20 erken rezervasyon aldıklarını söyledi. Geçen yıl aynı sayının 300 olduğunu ifade eden Kırlı, "Erken rezervasyon durma noktasına geldi" açıklamasını yaptı.

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat koşulları

Türkiye'de pandemi Nisan ayı sonunda zirve yaparak günlük 63 bin yeni vaka düzeyine ulaşmıştı. 21 Nisan tarihinden itibaren düşüş trendine giren yeni vaka sayısı hafta sonunda 26 binin altına inmişti. 30 Nisan itibarı ile insidans sayısı ise 100 bin kişide 340 olarak kaydedildi. Alman hükümetinin Türkiye'yi yüksek vaka bölgesi statüsünden çıkarması ve seyahat uyarısını değiştirmesi için bu sayının 200'ün altına inmesi gerekiyor.

Türkiye, Alman turistler açısından şu anda Yunanistan ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada. Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin (DRV) verilerine göre rezervasyon sayıları 2019'un yüzde 20 ila 25'i dolayında bulunuyor. Rezervasyonların birçoğunun yaz sonuna ve sonbahar aylarına hatta 2022'ye kaydırıldığı belirtiliyor. DRV Sözcüsü Torsten Schaefer, "Yaz tatilinde birçokları beklemede, rezervasyon kararlarının çok kısa bir süre kala alınacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya'dan uçuşlar 1 Haziran'da başlamayabilir

Türkiye'ye gelen yabancı turistler arasında Ruslar, Almanların ve İngilizlerin önünde geliyor. Ancak Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların hemen hemen hepsi 1 Haziran tarihine kadar durdurulmuş, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova turizm operatörlerine 1 Haziran tarihi sonrasında da seyahat satışı yapmama ve hükümetin alacağı kararı bekleme çağrısı yapmıştı.

Bu uyarı uçuş yasağının uzatılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Moskova'daki seyahat acenteleri de Ağustos ayı öncesinde Türkiye'ye Rus turist sayısının düşeceğinden endişeli. Antalya'daki Bora Bora Butik Hotel'in İşletme Müdürü Bora Kök, Reuters haber ajansına "Rus turistler gelmezse çok sayıda iflas ve işten çıkarmalar yaşanır" açıklamasını yaptı.

Reuters / EC, HS

© Deutsche Welle Türkçe


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