Turizmciler 2021 yazı için karamsar

Turizmciler bu yıl Türkiye'ye 6 milyon turist geleceğini tahmin ediyor.Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "1 Haziran'dan itibaren seyahat sezonunu açıyoruz" dedi. Ersoy, günlük vaka sayısının 17 Mayıs tarihine kadar 5 binin altına inmesi halinde Türkiye'nin 30 milyon turist hedefine ulaşabileceğini söyledi.

Reuters'in haberine göre seyahat acenteleri, turizm operatörleri ve oteller ise o kadar iyimser değil. İstanbul'da faaliyet gösteren Tur Andiamo Genel Müdürü Cem Polatoğlu, kapanma kararının sezonu muhtemelen kurtaramayacağı değerlendirmesini yaptı. Kararın geç alındığını belirten Polatoğlu, Mayıs ayında günlük 5 bin vaka sınırının altına inilse dahi turistlerin geldiği ülkelerde seyahat uyarılarının yumuşatılmasının zaman alacağını belirtti.

Bu yıl turist sayısını 6 milyon olarak tahmin eden Polatoğlu, Türkiye'deki yaklaşık 12 bin tur acentesinden yarısının çoktan kapandığına dikkat çekti.

Ege merkezli Peninsula Tour'un bölge yöneticisi Ali Kırlı ise Mart ve Nisan ayında Dalaman bölgesinde günde en fazla 20 erken rezervasyon aldıklarını söyledi. Geçen yıl aynı sayının 300 olduğunu ifade eden Kırlı, "Erken rezervasyon durma noktasına geldi" açıklamasını yaptı.