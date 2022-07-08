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Turizmcilerden son dakika uyarısı: 'Rezervasyon yapmadan gelmeyin'

08.07.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için Bodrum’a gelecek olan tatilcilere turizmcilerden uyarı geldi. Rezervasyon yapmadan gelenler kapıda kalabilir. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından Bodrum’da arife günü yoğunluk yaşanmaya başladı. Uçaklar ve şehirler arası otobüsler Bodrum için ek seferlere başladı. Bir çok otelde doluluk oranları yüzde 90’ları bulunca turizmcilerden açıklama geldi. Turizmciler tatillerini Bodrum’da geçirmek isteyenler için rezervasyon uyarısında bulundu.

Turizmcilerden son dakika uyarısı: 'Rezervasyon yapmadan gelmeyin'

Kurban Bayramı için Bodrum’a gelecek olan tatilcilere turizmcilerden uyarı geldi. Turizmciler tatillerini Bodrum’da geçirmek isteyenler için rezervasyon uyarısı geldiç Lüks oteller tamamen dolarken, diğer otellerde ise yüzde 80’in üstünde doluluk oranlarının olduğu öğrenildi. Bodrum’a tatile gelenlerin sayısının ise 1 milyona yaklaştı. Arefe günü yoğunluğu arttığını söyleyen turizmciler aynı yoğunluğun bayramın 2’inci günüde de yaşanacağını söyledi. Kurban kesip tatile çıkacak olanların Kurban Bayramının 2’inci günü otellerin tam kapasite ile dolu olacağını ifade etti.

BODER Başkanı Ömer Dengiz bir an önce Bodrum’a gelmek isteyenlerin rezervasyon yaptırmaları gerektiğini belirterek “Lüks otellerde doluluklar mevcuttur. Küçük oteller, pansiyon ve aparatlarda, rezervasyon yapılmaya müsaittir. Türsab onaylı acetalardan rezervasyon yaptırarak Bodrum’a gelsin misafirlerimiz. Her zaman olduğu gibi Bodrum’da trafik yoğunluğu başladı. Diğer tarafta emniyet güçleri güvenlik konusunda çalışma yapıyorlar. Trafiğin akıcı bir şekilde olması için ellerinden geleni yapacaklar. Takviye olarak başka il ve ilçelerden polisler geldi Bodrum’a. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar trafik konusunda güzel bir çalışma yapacak. Bodrum Her Bayram gibi bu bayramda hazır olacak. Lütfen son dakikaya kalmayınız. Her an Bodrum dolabilir. Lütfen hazırlıklı ve planlı gelin Bodrum’a” dedi.

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AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise trafiğin yoğun olduğunu ifade ederek “Bodrum her zaman olduğu gibi bu bayramda da oldukça yoğun ve trafik yoğunluğu var. Bazı oteller tam doluluğu yakaladı. Bazılarında ise biraz daha düşük rezervasyonlar. Bayram zamanı için herkes 1 sene öncesinde planlar yapıyor. Bodrum’da bir yoğunluk var. En büyük yoğunluğu ise her zamanki gibi Bodrum alıyor. 2018, 2019 yılı Bodrum turizminin iyi dönemiydi. Bu sene o değerleri yakaladık hatta bir tık üstüne bile çıktık diyebiliriz. Bizde bayramın 1’inci günü Safiye Soyman, Faik Öztürk olacak, 2’ci günü Kubat, 3’üncü günü Hülya Avşar, 4’üncü günü Funda Arar var ve 10 gün Bodrumca her gün dolu dolu konserlerimiz var” şeklinde konuştu.

Sianji Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise “Şu anda büyük otellerin doluluk oranları yüzde yüze yaklaştı. Cuma gününün arife günü olması bayramın 4 gününden 2 gününü tatile denk gelmesi ve sonrasında 9 güne uzamasından dolayı Arife günü ve Bayramın 1’inci günü doluluk oranları bir tık aşağıda görülüyor. Bayramın 2’inci gününden sonra ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ayın 15’ine kadar birçok otelde yer yok. Bodrum’a gelecek olan misafirlerin rezervasyon yapmadan yola çıkmamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Doora otel Genel Müdürü Atilla Doğancı ise trafiğin başladığını belirterek “Bodrum’da oteller dolmaya başladı. Trafik yoğunluğu oluştu. Lüks segment oteller doluluk oranını yakaladı. Apart tarzı ve pansiyonlar ise bir tık rezervasyonlarda düşüklük var. Bodrum her bayram olduğu gibi bu bayramda tatilci akınına uğruyor” dedi. (İHA)

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