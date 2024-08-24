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Turizmin gözdesi İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı... Temmuzda resmen turizm kenti oldu

24.08.2024 17:44
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, İstanbul 2024 yılının ilk 7 ayında ağırladığı turist sayısı ile tüm yılların rekorunu kırdı. Geçen yıl ile kıyas yapıldığında aynı döneme göre yüzde 7,06'lık bir artış yaşandı.

Turizmin gözdesi İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı... Temmuzda resmen turizm kenti oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, İstanbul, 2024 yılının ilk yedi ayında 10 milyon 467 bin 313 yabancı ziyaretçi ağırlayarak, tüm yılların hem Temmuz ayı hem de yedi aylık dönemde en yüksek yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı.

İstanbul’un Türkiye turizminin en gözde destinasyonu olma ünvanını pekiştirirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,06’lık bir artışa işaret ediyor. İstanbul’a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri ilk sıralarda yer aldı.

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YOĞUN İLGİ VARDI!

Temmuz ayında İstanbul, 1 milyon 905 bin 146 yabancı ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğu havayolunu tercih etti. Havayolu ile gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 832 bin 661 olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında deniz yoluyla İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı ise 72 bin 485 olarak gerçekleşti ve bu rakam, geçen yılın temmuz ayı verilerine göre %45,90 oranında artış gösterdi.

DİKKAT ÇEKİCİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU

İstanbul’da kruvaziyer turizmi açısından da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılının ilk yedi ayında Galataport İstanbul’a gelen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında artış gösterdi. Ayrıca gemi başına yüzde 30 oranında daha fazla yolcu İstanbul’a ulaştı.

İLK SIRADA: RUSYA

Temmuz ayında İstanbul’a en fazla ziyaretçi gönderen ülke, 192 bin 18 kişi ile Rusya Federasyonu oldu. Rusya’yı sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve İran takip etti.

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İSTANBUL HAVALİMANI İLK TERCİH

Ziyaretçilerin büyük bir kısmı İstanbul Havalimanı’nı tercih etti. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı’nı kullanan yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 323 bin 449 olarak gerçekleşirken, Sabiha Gökçen Havalimanı ise 507 bin 539 ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul, tarih ve kültürü bir arada sunan eşsiz atmosferiyle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin vazgeçilmez tercihi olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Turizm turist havalimanı
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