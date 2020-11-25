'Türk bankalarının döviz likiditeleri MB'ye bağımlı hale geldi'

Fitch, dün yaptığı açıklamada Türk bankacılık sektörünün mevcut döviz likit varlıklarının döviz cinsi kısa vadeli dış borcu karşılamak için yeterli olduğunu fakat bankaların döviz likiditesinin çok fazla TCMB'ye dayalı olduğunu ifade etti.

Fitch'in hesaplamalarına göre, Türkiye Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri 2020 üçüncü çeyreği sonunda bankaların döviz alacakları çıkartıldığında negatif.

Fitch rapırunda, "Bu da demek oluyor ki, bankaların merkez bankasındaki likiditelerini kullanarak ciddi miktardaki dış borçlarını geri ödemeleri halinde Türkiye'nin dış finansmanı daha fazla baskı altında kalabilir."

Fitch raporuna göre, Türk bankaları 2020'nin ilk çeyreğinden beri ve TL'nin önemli miktarda değer kaybına rağmen piyasa dalgalanmalarında bile dış finansman piyasalarına makul bir erişim sağladılar.

Türk bankalarının kısa vadeli dış borçları 2020'nin üçüncü çeyreği sonunda hafif bir yükselişle 84 milyar dolara çıkarken, uzun vadeli borçların da dahil olduğu toplam dış borçları ise 2020'nin ilk dokuz ayında 8 milyar dolar azalarak 135 milyar dolara düştü.