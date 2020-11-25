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'Türk bankalarının döviz likiditeleri MB'ye bağımlı hale geldi'

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 10:58 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesinin piyasa hareketlerine duyarlı kısa vadeli döviz borçları karşılamak için yeterli olduğunu ancak (döviz likiditelerinin) Merkez Bankası'na (TCMB) çok fazla bağlı hale geldiğini belirtti.

'Türk bankalarının döviz likiditeleri MB'ye bağımlı hale geldi'

Fitch, dün yaptığı açıklamada Türk bankacılık sektörünün mevcut döviz likit varlıklarının döviz cinsi kısa vadeli dış borcu karşılamak için yeterli olduğunu fakat bankaların döviz likiditesinin çok fazla TCMB'ye dayalı olduğunu ifade etti.

Fitch'in hesaplamalarına göre, Türkiye Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri 2020 üçüncü çeyreği sonunda bankaların döviz alacakları çıkartıldığında negatif.

Fitch rapırunda, "Bu da demek oluyor ki, bankaların merkez bankasındaki likiditelerini kullanarak ciddi miktardaki dış borçlarını geri ödemeleri halinde Türkiye'nin dış finansmanı daha fazla baskı altında kalabilir."

Fitch raporuna göre, Türk bankaları 2020'nin ilk çeyreğinden beri ve TL'nin önemli miktarda değer kaybına rağmen piyasa dalgalanmalarında bile dış finansman piyasalarına makul bir erişim sağladılar.

Türk bankalarının kısa vadeli dış borçları 2020'nin üçüncü çeyreği sonunda hafif bir yükselişle 84 milyar dolara çıkarken, uzun vadeli borçların da dahil olduğu toplam dış borçları ise 2020'nin ilk dokuz ayında 8 milyar dolar azalarak 135 milyar dolara düştü.

Fitch, bankaların önümüzdeki 12 ay için döviz cinsi potansiyel dış borç gereksinimlerinin üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 45 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Raporda, döviz cinsi mevduatların 2020'nin ilk dokuz ayında %10 artışla 242 milyar dolara çıkmasının bankaların döviz cinsi likidite pozisyonlarının desteklendiği fakat mevduat çıkışı ya da istikrarsızlık durumunda bunun likidite riski yaratabileceği de vurgulandı.

Fitch, sektörün 2020 üçüncü çeyrek sonundaki mevcut 82 milyar dolarlık döviz likiditesinin kısa süreli piyasa kapanmalarını ve orta seviyede döviz cinsi mevduat çıkışlarını karşılamaya yeterli olduğunu ifade etti.

Rapora göre, bununla beraber bankaların döviz likiditesinin yarısından fazlası çoğunlukla döviz cinsi takas türünde olmak üzere TCMB rezervlerinde bulunuyor. Bu rakamın önemli bölümü de TCMB ile yapılan swaplardan kaynaklanıyor.

KAYNAK:REUTERS

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