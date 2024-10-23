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Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi... Satın almanın sebebini anlattı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.10.2024 14:12
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Türkiye'nin dev e-ticaret sitesi Hepsiburada resmen satıldı. Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini alan Kaspi.kz'nin CEO'su satın almanın sebebini açıkladı. Lomtadze, "Türkiye pazarı yapısı, ekonomisi ve 85 milyondan fazla insanı ile büyük pazar hacmi nedeniyle bize çekici geliyor. Ancak, asıl etken şirketin kendisi" dedi.

Türk devi resmen satıldı! İlk açıklama geldi... Satın almanın sebebini anlattı

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Hepsiburada, Kazakistan'ın online alışveriş platformu Kaspi.kz tarafından satın alındı. Kaspi.kz'nin CEO'su ve kurucu ortağı Mikhail Lomtadze, şirketinin Türk pazaryeri Hepsiburada'nın yüzde 65 hissesini satın almasının ardındaki motivasyonu açıkladı. Lomtadze, birçok şirketin değerlendirildiğini ancak Hepsiburada'nın hem çekiciliği hem de menşei ülke olarak Türkiye'nin güçlü ekonomik ve yapısal performansı nedeniyle öne çıktığını anlattı.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Lomtadze, Almatı'daki Kursiv Ekosistemler Forumu "Böyle kararlar almak sezgi ve analizin yarı yarıya karışımını gerektirir. Türkiye pazarı yapısı, ekonomisi ve 85 milyondan fazla insanı ile büyük pazar hacmi nedeniyle bize çekici geliyor. Ancak, asıl etken şirketin kendisi. Hepsiburada'nın güçlü bir yönetimi ve vizyonu var" dedi.

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Ayrıca Kaspi.kz'nin teknoloji ve uzmanlığını Hepsiburada ile paylaşmayı planladığına vurgu yaptı. Lomtadze, Kaspi.kz'nin hizmet geliştirme, tasarım ve desteğe yılda yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptığını ve bunun diğer faydalarının yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesini desteklemeye yardımcı olduğunu belirtti.

"YEREL İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜ ARTAR"

Lomtadze, "Bir ülke hizmet geliştiren ve önemli yatırımlar yapan bir şirkete sahip olduğunda, yerel işletmelerin rekabet gücü artar. Bu olmadan, yabancı ticaret platformları hakim olurdu ve KOBİ'lerimiz rekabet edemezdi. Şimdi, girişimcilerimiz ülke çapında ticaret yapabilir ve malları doğrudan müşterilere teslim edebilir. Teknolojimizin dünyanın en iyisi olduğuna inanıyorum" dedi.

İŞLEMİN DEĞERİ YAKLAŞIK 1,13 MİLYAR DOLAR

Geçen hafta Kaspi.kz, Hepsiburada hisselerinin yaklaşık yüzde 65'ini satın almak için anlaşma imzaladı. İşlemin değeri yaklaşık 1,13 milyar dolar olup, Türkiye'den düzenleyici onaylar ve yasal prosedürlerin tamamlanması beklenerek 2025'in başlarında tamamlanması bekleniyor. Bu süreç tamamlandığında, her iki şirket de markalarını ve işletme yapılarını koruyacak.

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada e-ticaret
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