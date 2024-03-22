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Türk Eximbank 140 milyon euroluk kredi sağladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.03.2024 17:12
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Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, 10 yıl vadeli 140 milyon euroluk finansman sağladığını duyurdu.

Türk Eximbank 140 milyon euroluk kredi sağladı

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, banka Hazine garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon euro tutarında finansman sağladı.

Açıklamada, "Türk Eximbank, Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşunun (NEXI) %100 oranında sigortası ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon euro tutarındaki 10 yıl vadeli kredi anlaşmasını 22 Mart 2024 tarihinde imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KAP Türk Eximbank
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