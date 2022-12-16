FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk Eximbank'a AKKB'den 150 milyon euroluk kredi

Türk Eximbank'a AKKB'den 150 milyon euroluk kredi

16.12.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Eximbank ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) arasında kredi anlaşması imzalandı.Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Söz konusu kaynak, 250 kişiden az personeli olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandırılacak" ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank'a AKKB'den 150 milyon euroluk kredi

Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile 150 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 150 milyon avro tutarında azami 7 yıl vadeli kaynak için kredi anlaşması imzaladı.

Söz konusu kredi ile ihracat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması ve bu sayede bu firmaların istihdam ettiği iş gücünün korunması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şunları kaydetti:

"Söz konusu kaynak, 250 kişiden az personeli olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandırılacaktır.
Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir. Daha önce AKKB ile başarıyla tamamladığımız iki finansman işlemi ile birlikte AKKB’den sağladığımız toplam fon tutarı 400 milyon avro tutarına ulaşmıştır." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan müjdeyi vermişti Böyle görüntülendi! İşte petrolün kalitesi...Erdoğan müjdeyi vermişti Böyle görüntülendi! İşte petrolün kalitesi...
Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurunBenzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun
Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası… Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…
Anahtar Kelimeler:
eximbank

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

AVM'de yangın! Yürek yakan anlar: Çık dışarı Can, yanıyorsun

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.