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Türk Eximbank'ın ihracat desteği 27,5 milyar dolara ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kredi başvurularını beklemeye aldığı iddia edilen Türk Eximbank'tan açıklama geldi. 1 Ocak-15 Ağustos döneminde 27,5 milyar dolar destek sağladığını bildiren Türk Eximbank, "Desteğimiz yeni normalleşme döneminde de sürüyor." açıklamasını yaptı.

Türk Eximbank'ın ihracat desteği 27,5 milyar dolara ulaştı

Türk Eximbank'ın son dönemde kredi başvurularını beklemeye aldığı iddia edilmiş, bazı ihracatçıların kredi başvurularına geri dönüş alamadığı öne sürülmüştü. Türk Eximbank ise bugün yaptığı açıklama ile desteklerin yeni normalleşme döneminde sürdüğünü açıkladı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde alınan kararlar ve verilen desteklerle ihracatçının yanında olan banka, normalleşme döneminde de ihracatçılara destek olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeleri ilave prim maliyeti oluşturmadan artıran, taahhüt kapama sürelerini uzatarak taahhüt cezalarını düşüren ve firmaların talepleri doğrultusunda kredilerin vadelerini erteleyen Türk Eximbank’ın destekleri yeni normalleşme döneminde de sürüyor." ifadelerine yer verildi.

27,5 MİLYAR DOLAR DESTEK

Açıklamaya göre, Türk Eximbank’ın bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 27,5 milyar dolara ulaştı. Kredi kullandırıma ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 18,7 milyar dolara yükseldi. Ayrıca pandemi döneminde 5 bin 57 firmanın 4 milyar doların üzerinde vade uzatım talebi karşılandı.

Diğer taraftan Türkiye’den ürün alan ithalatçı sayısını yüzde 5 artıran banka, ihracatçıların gerçekleştirdiği 9 milyar doların üzerinde sevkiyatı sigortaladı. Banka, 120 günden 10 yıla kadar uzanan vadelerde rekabetçi faiz oranları ve 30’un üzerinde programı ile ihracatçılara sunduğu desteği sürdürüyor.

İHRACATÇILAR, ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERİ TERCİH EDİYOR

Açıklamaya göre, Türk Eximbank’ın son dönemde orta ve uzun vadeli kredileri teşvik etmesi sayesinde ihracatçılar, uzun vadeli kaynağa uygun koşullarda erişim fırsatı buldu. Orta ve uzun vadeli kredilerin payı 15 Ağustos itibarıyla yıl başından bu yana bir önceki yıla göre yüzde 327 artış gösterdi ve toplam krediler içerisindeki payı yüzde 30’a ulaştı. Böylece pandemi döneminin olumsuz etkilerinin atlatılmasında destekler uzun vadelere yayılarak ihracatçıları rahatlattı.

Bu kapsamda İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi azami 5 yıl vadeyle, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi ise azami 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılara sunuluyor. TCMB kaynaklı kredilerde ise TCMB uygulamaları çerçevesinde kredi kullandırımlarına devam ediliyor.

380 MİLYON EURO KAYNAK SAĞLANDI

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında gerçekleştirilen iki sendikasyonda yenileme oranları yüzde 126 ve yüzde 134 olarak belirlenirken, maliyetler de euro'da 40, dolarda 25 baz puan azaldı. Yine haziran ayı sonunda Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 10 yıl vadeli 380 milyon euro kaynak sağlandı. Söz konusu kaynak bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası’nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem oldu.

İhracatçılara sunulan gayri nakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında gerçekleştirilen garanti iş birliği anlaşmalarında en son bu ayın başında Danimarka’nın ihracatı destekleme kuruluşu EKF Danmarks Exportkredits ile imzalar atıldı. İsveç, Avusturya, Macaristan ve Hollanda’nın ihracat destek kuruluşlarıyla da görüşmelere devam edildi.

İngiltere’nin ihracatı destekleme kuruluşu UK Export Finance (UKEF) ile daha önce imzalanan anlaşma çerçevesinde ise ilk işlem temmuz ayında gerçekleşti ve Türk Eximbank Irak’ta inşa edilen enerji santrali projeleri için 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği verdi.

KAYNAK:AA

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