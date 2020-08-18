Türk Eximbank'ın ihracat desteği 27,5 milyar dolara ulaştı

Türk Eximbank'ın son dönemde kredi başvurularını beklemeye aldığı iddia edilmiş, bazı ihracatçıların kredi başvurularına geri dönüş alamadığı öne sürülmüştü. Türk Eximbank ise bugün yaptığı açıklama ile desteklerin yeni normalleşme döneminde sürdüğünü açıkladı. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde alınan kararlar ve verilen desteklerle ihracatçının yanında olan banka, normalleşme döneminde de ihracatçılara destek olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeleri ilave prim maliyeti oluşturmadan artıran, taahhüt kapama sürelerini uzatarak taahhüt cezalarını düşüren ve firmaların talepleri doğrultusunda kredilerin vadelerini erteleyen Türk Eximbank’ın destekleri yeni normalleşme döneminde de sürüyor." ifadelerine yer verildi. 27,5 MİLYAR DOLAR DESTEK Açıklamaya göre, Türk Eximbank’ın bu yılın 1 Ocak-15 Ağustos döneminde, ihracatçılara sağladığı toplam destek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 27,5 milyar dolara ulaştı. Kredi kullandırıma ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 18,7 milyar dolara yükseldi. Ayrıca pandemi döneminde 5 bin 57 firmanın 4 milyar doların üzerinde vade uzatım talebi karşılandı.

Diğer taraftan Türkiye’den ürün alan ithalatçı sayısını yüzde 5 artıran banka, ihracatçıların gerçekleştirdiği 9 milyar doların üzerinde sevkiyatı sigortaladı. Banka, 120 günden 10 yıla kadar uzanan vadelerde rekabetçi faiz oranları ve 30’un üzerinde programı ile ihracatçılara sunduğu desteği sürdürüyor. İHRACATÇILAR, ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLERİ TERCİH EDİYOR Açıklamaya göre, Türk Eximbank’ın son dönemde orta ve uzun vadeli kredileri teşvik etmesi sayesinde ihracatçılar, uzun vadeli kaynağa uygun koşullarda erişim fırsatı buldu. Orta ve uzun vadeli kredilerin payı 15 Ağustos itibarıyla yıl başından bu yana bir önceki yıla göre yüzde 327 artış gösterdi ve toplam krediler içerisindeki payı yüzde 30’a ulaştı. Böylece pandemi döneminin olumsuz etkilerinin atlatılmasında destekler uzun vadelere yayılarak ihracatçıları rahatlattı. Bu kapsamda İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi azami 5 yıl vadeyle, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi ise azami 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılara sunuluyor. TCMB kaynaklı kredilerde ise TCMB uygulamaları çerçevesinde kredi kullandırımlarına devam ediliyor.