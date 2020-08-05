Türk Eximbank’tan yeni uluslararası işbirliği anlaşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak resmi ihracat destek kuruluşlarınca verilen destek ve işbirliklerinin önem kazandığını belirterek, Türk Eximbank’ın bu dönemde aldığı tedbirlerin yanı sıra Türk firmalarının yurt dışında daha çok proje üstlenmesinin önünü açmak üzere var olan reasürans anlaşmalarının sayısını artırmaya azami gayret gösterdiğine dikkati çekti.

Mevcut reasürans anlaşmaları kapsamında ilk somut işlemin bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirildiğini hatırlatan Pekcan, bu kapsamda Türk Eximbank’ın Birleşik Krallık ihracat destek kuruluşu UKEF’e Irak’ta inşa edilecek Enerji Santrali Projeleri için Türkiye’den yapılacak mal ve hizmet ihracatına 79,2 milyon ABD doları tutarında reasürans sağladığını kaydetti.

Daha önce ABD, Birleşik Krallık, Fransa’nın ihracat destek kuruluşu anlaşma imzalayan Türk Eximbank’ın şimdi de Danimarka ile işbirliğine gittiğini bildiren Pekcan, şunları kaydetti: