Türk fındığı Hindistan'da tüketicilerle buluşturuldu

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Hindistan'a yönelik fındık ihracatının artması için Ticaret Bakanlığının markalaşma programı Turquality Programı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından uygulanan çalışmada, Hindistan'daki Barista Coffee adlı kahve zinciri ile işbirliği yapıldı.

Bu kapsamda Türk fındığı kullanılarak hazırlanan özel bir kış menüsü "Go Hazelnuts" sloganıyla başta Yeni Delhi, Mumbai ve Bangalore olmak üzere Hindistan'ın büyük metropollerindeki 175 şubede tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Yeni Delhi'deki ana şubede düzenlenen tanıtım etkinliğinde ise basın mensuplarına Türk fındığının kalite üstünlüğü, besin değeri ve farklı kullanım alanları hakkında bilgi aktarıldı.

Fındıklı frappe ve latte içeceklerinin yanı sıra fındıklı matcha kek ile tart ürünleri de satışa sunuldu.