Zamana karşı yarışıyorlar: Bayram bittiği gibi yoğun mesai başladı

Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl’de Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte bağlarda çalışmalar yeniden hız kazandı. Üreticiler, üzüm bağlarında yapılması gereken bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlamak için sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara akın etti.

Bağlarda salkımların düzeltilmesi, üzümsüz kolların alınması ve kol aralama gibi işlemler titizlikle sürdürülürken, üreticiler kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların büyük bölümü aile bireylerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

"ÜZÜMLERİMİZİ SATANA KADAR BAĞLARIMIZDAKİ BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Üreticilerden Hülya Akkaya, bağların çiçek dönemini geride bıraktığını belirterek, "Araya Kurban Bayramı girdi. Bayramın ardından yeniden bağlarımızdaki çalışmalara başladık. Üzümlerimizi satana kadar bağlarımızdaki bakım ve düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye üzümü olmak üzere dokuz farklı sofralık üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üretilen üzümlerin büyük bölümü yurt içi pazarın yanı sıra ihracata gönderilirken, bölgede kurutmalık üzüm üretimi de önemli bir yer tutuyor.

Üreticiler, sezon boyunca sürdürülecek bakım çalışmalarının verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır