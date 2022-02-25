FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu

Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu

25.02.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş'in araştırmasında, şubat ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 553, yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 15 bin 140 lira oldu

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 553 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 15 bin 140 lira hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 5 bin 970 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 7,12 artarken son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 66,38 olarak hesaplandı.

SÜTLERDE YAĞ ORANI AZALTILDI

Süt, peynir ve yoğurt fiyatlarında KDV indirimiyle fiyatlarda gerileme oldu. Market markalı ürünlerde ilave indirimler olduğu gözlemlenirken, sütlerdeki yağ oranı yüzde 3,3'lerden yüzde 2,5 seviyesine geriledi.

Dana kıyma, kuşbaşı ve kuzu kuşbaşında KDV indirimi etkisiyle fiyat düşüşleri yaşanırken, balık fiyatları sabit kaldı. Tavuktaki fiyat düşüşü ise yüzde 7'den az oldu. Yumurta fiyatında yüzde 7'nin üzerinde hızlı bir yükseliş gözlemlendi. Yeşil mercimekte fiyat, KDV indiriminden de yüksek oldu. Kırmızı mercimeğin fiyatı düşerken, nohut ve kuru fasulye fiyatlarında yüzde 7'nin altında fiyat artışı yaşandı. Bazı bakliyat markaları maliyetleri düşürmek amacıyla ambalajlarını daha ince bir malzemeyle değiştirdi.

Ekmek fiyatında bu ay bir değişim gözlemlenmedi. Bu harcama grubunda yer alan gıda kalemlerinden bulgur ve pirinçte fiyat yüzde 7'den az, un fiyatı yüzde 7'den fazla arttı, irmik ve makarna fiyatında azalış tespit edildi.

FİYATI DÜŞEN SEBZE VE MEYVE OLMADI

Semt pazarlarında maydanoz 3 liraya, kıvırcık 8 liraya, yeşil soğanın kilogramı 12 liraya, sera ürünlerinden salatalık ve domatesin fiyatı 15 liraya yükseldi. Patlıcan, kabak, biber 20 liradan satılırken sadece havuç ve balkabağının fiyatı sabit kaldı. Sebzelerin ortalama kilogram fiyatı 10,74 lira oldu.

Portakal ve mandalina fiyatları sabit kalırken semt pazarlarında en çok tercih edilen diğer tüm meyvelerde fiyatlar arttı. Meyvelerin ortalama kilogram fiyatı 10,38 liraya ulaştı. Fiyatı düşen sebze ve meyve olmadı.

Ayçiçek yağı ve tereyağının fiyatları düşerken, zeytinyağı ve margarinin fiyatı yüzde 7'den az düşüş gördü.

Siyah ve yeşil zeytin, reçel ve pekmez fiyatı KDV indiriminden daha çok arttı. Tuz, ıhlamur, çaydaki düşüş ise yüzde 7'den az oldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY'den yeni Ukrayna açıklaması! Bilet fiyatları yükseldi mi?THY'den yeni Ukrayna açıklaması! Bilet fiyatları yükseldi mi?
Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılarSavaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar
Elektrik faturaları için flaş haber: 300 liralık indirim yolda! İşte indirimden yararlanacak kişiler...Elektrik faturaları için flaş haber: 300 liralık indirim yolda! İşte indirimden yararlanacak kişiler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Çin de Tayvan’da harekete geçti! Büyük tehlike: Yüzyılın savaşı…

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Zelenskiy'den acı itiraf: Yalnız bırakıldık

Petrol rekor kırdı: İşte benzin ve motorine beklenen büyük zam...

Petrol rekor kırdı: İşte benzin ve motorine beklenen büyük zam...

Otomotivde yeni kriz: Rus tehdidi kapıda..

Otomotivde yeni kriz: Rus tehdidi kapıda..

2014 bu yana bir ilk! Rusya'nın müdahalesi sonrası dünyada alarm

2014 bu yana bir ilk! Rusya'nın müdahalesi sonrası dünyada alarm

Fiyatları 13 yılın zirvesine çıktı!

Fiyatları 13 yılın zirvesine çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her baş dönmesi vertigo değildir! İlaç tedavisi fayda sağlamıyor

Her baş dönmesi vertigo değildir! İlaç tedavisi fayda sağlamıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi

Tepki çeken seçim kampanyası! Çırılçıplak poz verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinili pozuyla nefes kesti

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinili pozuyla nefes kesti

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.