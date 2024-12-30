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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı! Asgari ücrete yaklaştı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.12.2024 22:00
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Asgari ücretin yeni yıldan itibaren 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Asgari ücretle arasında yalnızca 1021 lira fark bulunuyor. Yıllık enflasyon yüzde 46,09’a, yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 seviyelerine ulaştı.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı! Asgari ücrete yaklaştı...

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 22.104,67 TL olarak açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

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ASGARİ ÜCRETLE ARASINDA 1021 LİRA FARK VAR

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 20 bin 562 TL'den 21 bin 83 TL'ye yükseldi. Açlık sınırı ile ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücret arasında sadece 1021 lira fark bulunuyor. Açlık sınrı, 17 bin 2 liralık mevcut asgari ücretin ise 4 bin 81 lira üzerine çıktı.

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YOKSULLUK SINIRI: 68 BİN 675 TL

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 66 bin 796 TL'den 68 bin 675 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 26 bin 712 TL'den 27 bin 365 TL'ye çıktı.

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TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre, 2024 yılı Aralık ayında mutfak enflasyonu, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,54 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46,09’a, yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 seviyelerine ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret açlık sınırı yoksulluk sınırı
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