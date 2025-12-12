FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜRK-İŞ asgari ücret için pazarlık masasına oturmadı! HAK-İŞ'ten açıklama geldi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ev İşçileri Hikaye Yarışması Ödül Törenine katıldı. Arslan burada yaptığı konuşmada, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna da değindi. Arslan komisyon ile ilgil, "HAK-İŞ olarak, 'TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız' diyoruz" ifadelerine yer verdi.

TÜRK-İŞ asgari ücret için pazarlık masasına oturmadı! HAK-İŞ'ten açıklama geldi

Hizmet-İş'in, ev işçilerinin sorunlarını görünür kılmak ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği "Ev İşçileri Hikaye Yarışması Ödül Töreni", Emek Konukevi'nde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ev işçilerini konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

TÜRK-İŞ asgari ücret için pazarlık masasına oturmadı! HAK-İŞ ten açıklama geldi 1

"ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Törende konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ev işçilerine yönelik "Uluslararası sendikal hareket içinde öncü ve gerçekten özgün bir çalışma yürütüyoruz. Henüz ülkemizde bu konuyu bir yasal mevzuata oturtamadık ama mücadelemiz devam ediyor" dedi.

TÜRK-İŞ asgari ücret için pazarlık masasına oturmadı! HAK-İŞ ten açıklama geldi 2

BAKANLIK İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü aktaran Arslan, akademisyenler, sendikalar ve ilgili kurumların katılımıyla bir çalıştay planladıklarını ifade ederek, şu sözleri kullandı:

"Ev işçilerinin yaşadığı sorunları kendi sorunu, onların karşılaştığı zorlukları kendi zorluğu kabul eden ve onların hayatlarını kolaylaştırarak insan onuruna yaraşır iş ve ücret koşullarına ulaşmalarını sağlama sorumluluğunun bilincinde olan bir yaklaşım ile bu konuya müdahil olduk"

TÜRK-İŞ asgari ücret için pazarlık masasına oturmadı! HAK-İŞ ten açıklama geldi 3

Ev işçilerinin yaşadığı sorunların, geçmişte apartman kapıcılarının karşılaştığı sorunlarla benzerlik taşıdığını dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatıyla ilgili sorunlarımız, sorumluluklarımız var. Toplumun bütün kesimlerine yönelik çözümler ortaya koymak zorunluluğumuz var. Biz sadece sendika, sadece toplu sözleşme yapan bir örgüt değiliz. Bu ülkenin hangi sorunu varsa onlara da çözüm üreten, çözüm ortaya koyan toplumun bütün sorunlarını kendi sorunu kabul eden bir sivil toplum örgütüyüz."

TÜRK-İŞ asgari ücret için pazarlık masasına oturmadı! HAK-İŞ ten açıklama geldi 4

TÜRK-İŞ'İN KARARI İÇİN NE DEDİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonuna dikkati çeken Arslan, TÜRK-İŞ'in geçtiğimiz haftalarda açıklamalar yaptığını, "Eğer komisyon yapısı değişmezse biz katılmayacağız" dediğini aktardı.

Arslan, "HAK-İŞ olarak, 'TÜRK-İŞ doğru bir iş yaptı, arkasındayız' diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hızlı trenlere ek sefer geliyor!Hızlı trenlere ek sefer geliyor!
1 haftada 2 tren seti teslim edildi1 haftada 2 tren seti teslim edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret HAK-İŞ türk iş asgari ücret 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

'Mehmet Akif Ersoy'la fotoğrafları var' iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü! Ela Rümeysa Cebeci'den yanıt

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Başsavcı'dan olay ifade! Tuğyan Ülkem Gülter’in mesajları da ortaya çıktı

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

Kapalıçarşı’da 50 dolar paniği! “Çaresiz kaldık, bankalar da risk almıyor”

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.