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Türk-İş Başkanı Atalay’dan olay olacak asgari ücret tepkisi! 'Yetkili yetkisiz herkes konuşuyor…'

19.11.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023’ün yaklaşması ile birlikte asgari ücret zammı çalışanların en çok merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili tahminler hakkında konuşan Atalay "Yetkili yetkisiz herkes konuşuyor. Konuşmanın ne faydası var?" dedi. Türk-İş Başkanı Atalay, bazı siyasiler tarafından asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu da söyledi.

Türk-İş Başkanı Atalay’dan olay olacak asgari ücret tepkisi! 'Yetkili yetkisiz herkes konuşuyor…'

Asgari ücrete 2023 yılında gelecek zam öncesi tahminler peş peşe gelirken ezber bozan bir çıkış geldi. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücretle ilgili yapılan tahminlere çok sert tepki gösterdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri başlamadan asgari ücretle ilgili konuşulmasına karşı olduğunu belirterek, "Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar." dedi.

Atalay, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikasının (Güvenlik-İş) Esenboğa'da bir otelde düzenlenen 4. Olağan Kongresi'nde konuştu. Taşeronların kadroya alınmasını istemeyen bürokratlar olduğunu belirten Atalay, taşeronluğu "ucube sistem" olarak tanımladı ve önemli bir kısmı 2019'da kadroya alınsa da sistemdeki bazı çalışanların kapsam dışında kaldığını anlattı.

Kamuda taşeron işçilik kavramının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meselesinin de çözüme kavuşturularak ülkenin gündeminden çıkartılmasını istedi.

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‘BAS BAS BAĞIRIYORUM, SAYIN NEBATİ DUYMUYOR’

İşçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve mayıs sonu, haziran başında yüzde 27'lik vergi dilimine girildiğini kaydeden Atalay, "Bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum, Sayın Nebati duymuyor." dedi.

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının 5 ay öncesinden asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu, kendisinin bu yüzden hiç konuşmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

‘ASGARİ ÜCRET ŞİMDİ KONUŞULUR MU? UMUT MU SATACAĞIZ’

"6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu? Umut mu satacağız? Emek mi satacağız? 5 ay kala herkes konuşuyor, yetkili yetkisiz. Konuşmanın ne faydası var? Konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar. İktidar muhalefet fark etmez, asgari ücret konuşulduğu zaman yumurtaya, peynire, ete, süte zam devam ediyor. Ağzımı açmıyorum. Asgari ücreti, görüşmeler başladığı zaman çıkıp konuşurum. Şimdi niye konuşayım?"

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DOLAR ÜZERİNDEN ASGARİ ÜCRET İSTEĞİNE SERT ÇIKTI: AYIPTIR!

Bazı siyasiler tarafından, asgari ücretin dolar üzerinden ödenmesini istemesi konusunda kendisine telkinde bulunulduğunu aktaran Atalay, "Türk-İş Başkanı, Türkiye'de Türk-İş başkanlığı yapıyorsa, dolar üzerinden asgari ücret istemez, isteyemez, ayıptır. Bunu, söyleyenlerin suratına söylüyorum." ifadelerini kullandı.
"Benim kervanıma katıl." diyen siyasilerin de olduğunu bildiren Atalay, Türk-İş olarak Türkiye'nin kervanında olduklarını, muhalefetin doğrusuna doğru, iktidarın yanlışına yanlış dediklerini belirtti.

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