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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak için cenaze töreni düzenlendi

25.02.2024 15:34
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Yaşamını yitiren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için sendika binası önünde tören düzenlendi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak için cenaze töreni düzenlendi

Ankara'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak (62) için sendika binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, dün Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Kavlak için bugün Türk Metal Sendikası önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, ailesi ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, "Pevrul Kavlak bizim için sadece bir genel başkan değildi. Bizim için babacanlığıyla gönlümüzde taht kurmuş bir insandı. Kendisini unutmak mümkün değil. Bundan sonra onun bildiği yolda, onun bize öğrettiği fikirler, düşünceler doğrultusunda bize emanet ettiği her şeye hep beraber, el birliğiyle sahip çıkacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.

Pevrul Kavlak'ın cenazesi, ikindide memleketi Kırıkkale'de toprağa verilecek.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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