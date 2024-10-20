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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi"nde konuştu! Asgari ücret için açtı ağzını yumdu gözünü... 'Bizi işverenlerin merhametine bırakmayın'

20.10.2024 15:01
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Konfederasyon tarafından Anadolu Meydanı'ndan düzenlenen "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi"nde, işçilerin ağır vergi yükü nedeniyle ocak ayında aldığı ücreti nisan ayında, nisan ayında aldığı ücreti temmuz ayında, temmuz ayında aldığı ücreti ise aralık ayında alamadığını söyledi. Atalay, "Vergide adalet istiyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi"nde konuştu! Asgari ücret için açtı ağzını yumdu gözünü... 'Bizi işverenlerin merhametine bırakmayın'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Konfederasyon tarafından Anadolu Meydanı'ndan düzenlenen "Zordayız Geçinemiyoruz Mitingi"nde konuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmelerin ilerleyen günlerde başlayacağını vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

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"Vergi konusunda çalışanlar lehine düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bundan 40 yıl önce ilk vergi dilimi asgari ücretin 14 katıydı. Şu anda 110 bin lira. Bir an evvel yüzde 15'e sabitlesinler. Vergide adalet istiyoruz. Kamu işçileri, ücret konusunda örnek ve öncüydü. Son 6 ayda kamuda ücretler asgari ücret seviyesine düştü. Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında sözleşme tarihi ocak ayında olanlara yüzde 24, mart ayında olanlara yüzde 18 zam yapılması kabul edilebilir değil. Ülkeyi yönetenler aradaki farkı, işçiler lehine kapatmak zorunda. İş yerlerimizde huzurumuz yok, evlerimizde huzurumuz yok. Bu ücretlerle bırakın bir ay, bir hafta geçinmek bile zor."

Çalışanların insan onuruna yakışır şekilde yaşamasını istediklerini ifade eden Atalay, gelecek hafta vergiyle ilgili hazırladıkları 70 sayfalık çalışmayı milletvekillerine göndereceklerini bildirdi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin pazara, markete uymadığını savunan Atalay, bu durumun kabul edilebilir olmadığını ve denetlenmesi gerektiğini söyledi.

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ARALIK AYINDA ASGARİ ÜCRETİN GÖRÜŞÜLECEĞİNİ HATIRLATTI

Aralık ayında asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını anımsatan Atalay, "Orada 4 de işçi olacak. Orada ne karar alıyorlarsa harfiyen ona uyacağız. Geçen yıl geldiler, '18 bin olsun, yılda iki kez olsun', dediler; aynısını ülkeyi yönetenlerin önüne koyduk. Aynısını bu yıl yapacağız. Onlar ne karar alırsa o karara harfiyen uyacağız" ifadelerini kullandı.

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Atalay, sendikalara üye olan işçilerin bazı işverenler tarafından işten çıkartıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; öyle bir kanun çıkarın ki işçinin lehine olsun. Bizi işverenlerin merhametine bırakmayın. Yüzde 90'ı merhametsiz davranıyor. Ülkede maalesef çok olumsuz tablo var. Bir yandan çocukları öldürenler, diğer yandan at, eşek kesenler var. Bu merhametsizlerle ilgili yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Bu işleri yapanlara daha ağır cezalar verilmeli, bunlar boykot edilmeli."

Atalay, 2024 yılında emekli olan ya da olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların emekli aylıkları arasında yüzde 30-35 düzeyinde fark oluşacağına dikkati çekerek, "Bu farkı kabul etmek mümkün değil. Bundan çok sayıda işçi etkileniyor. Savunma sanayinde, enerji, kara yollarında tecrübeli bu işçileri emekli ederseniz, silah da yapamazsınız, enerjiyle ilgili çalışmalar da yapamazsınız" dedi.

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Atalay'ın konuşmasından önce, asgari ücretliler adına Durmuş Öztürk, taşeron işçiler adına Tuncay Tümoğlu, emekliler adına İbrahim Karaer, kadın işçiler adına Şükran Tunçay Şenol mitinge katılanlara seslendi, işçi Remzi İktü Eren çalışanların yaşadığı vergi yüküyle ilgili bir konuşma yaptı.

Mitinge, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, çeşitli partilerin milletvekilleri, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, TÜRK-İŞ'e üye sendikaların genel başkanları ve işçiler katıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay türk iş asgari ücret 2025
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