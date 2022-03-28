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Türk-İş'in araştırması her şeyi gözler önüne serdi: Yoksulluk sınırı 16 bin lirayı aştı!

28.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş'in araştırmasında, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplandı. Araştırmada gıda fiyatlarına ilişkin fiyat artışlarına da yer verildi. Buna göre dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışı gerçekleşti. Dana etinde yüzde 25, kuzu etinde yüzde 35 civarı fiyat artışı tespit edildi. Tavuğun kilogram fiyatı 36 liraya kadar yükseldi.

Türk-İş'in araştırması her şeyi gözler önüne serdi: Yoksulluk sınırı 16 bin lirayı aştı!

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2022 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 928 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 16 bin 52 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 6 bin 473 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,24 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 76,39 oldu.

"DANA ETİ YÜZDE 25, KUZU ETİ YÜZDE 35 ARTTI"

Araştırmaya göre, mart ayında süt ve peynir fiyatları yukarı yönlü seyir izlerken, bazı yoğurt markalarında gerileme gözlendi. Dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışı gerçekleşti. Dana etinde yüzde 25, kuzu etinde yüzde 35 civarı fiyat artışı tespit edildi. Tavuğun kilogram fiyatı 36 liraya kadar yükseldi.

Ankara'da 200 gram beyaz ekmek 50 kuruş zamlanarak 2,75 lira oldu. Makarna fiyatlarındaki artış yüzde 10 olarak hesaplandı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 10,42 lira olarak hesaplandı. Tereyağı, margarin ve zeytinyağı ürünlerinin tamamı zamlandı, yağlarda en yüksek fiyat artışı yüzde 40 ile ayçiçeği yağında görüldü.

Zeytin fiyatlarında değişiklik gözlemlenmezken, bal fiyatında gerileme oldu. Reçel ve pekmez fiyatları artarken şekerde son bir ayda yüzde 70 fiyat artışı yaşandı. Tuz fiyatı arttı, ıhlamur fiyatı ise değişmedi. Salça fiyatı da aynı kaldı kaldı. Çay fiyatları yukarı yönlü seyir izlemeye başladı.

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