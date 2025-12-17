FİNANS

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

Milyonlarca kişinin gözü kulağı yarın yapılacak asgari ücret zammında! İlk toplantıya katılmayan Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Tüm sendikalarla açık iletişim halindeyiz" sözlerine yanıt verdi. Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi" dedi.

Cansu Akalp

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın yapılacak. Milyonlarca kişinin gözü kulağı yapılacak toplantıda.

BAKAN IŞIKHAN: SENDİKALARLA AÇIK İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de sürece ilişkin konuştu. Işıkhan "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona değerlendirmemiz gerekiyor. Biz zaten hükümet olarak hakem rolündeyiz. Bizler işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

TÜRK-İŞ'TEN "TARAFLARLA GÖRÜŞÜYORUZ" ÇIKIŞINA TEPKİ

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "taraflarla görüşüyoruz" sözlerine tepki gösterdi.

"KOMİSYON TOPLANTISINA KATILMAYACAĞIZ

Ağar, "İlk toplantı öncesi kendilerine neden katılmadığımızın gerekçelerini sunduk. Biz masada yokuz. Bizimle kimse görüşmedi" dedi. Ağar, aynı noktada olduklarını, Komisyon toplantılarına katılmayacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
