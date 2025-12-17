FİNANS

Asgari ücrette yarın saat 14 bekleniyor: İşte toplantıda masada olacaklar

Yeni asgari ücret için gözler yarın gerçekleşecek 2. toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında, yarın yapılacak ikinci toplantısında ekonomik veri ve raporlar masaya yatırılacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri görüşecek.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

TÜRK-İŞ HEYETİ KATILACAK MI?

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, yarın yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN SOSYAL DİYALOG VURGUSU

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği asgari ücret görüşmeleri, bu yıl TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına yönelik itirazının gölgesinde gerçekleşiyor.

Komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme talebi karşılık bulmayan TÜRK-İŞ, 12 Aralık'taki ilk toplantıya katılmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"RAKAM İÇİN ÇOK ERKEN" AÇIKLAMASI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri için geldiği TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Işıkhan, komisyonun ikinci toplantısını yarın yapacağını, sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceklerini söyledi. "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlayan Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı yeni asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
