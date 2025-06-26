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Türk-İş'ten dikkat çeken 'grev' çıkışı! "Gideceğimiz başka kapı yok" diyerek tarih verdi: "Bizim huzurumuz bozulursa herkesin huzuru bozulur"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay dikkat çeken bir grev çıkışında bulundu. Atalay, kamu işçilerinin ücret zamlarına ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması halinde 15 Temmuz’a kadar grev kararı alacaklarını söyledi ve "Biz eylem yapalım, miting yapalım, grev yapalım. Yani öyle bir sevdamız yok. Ama gideceğimiz başka kapı yok. Masa susarsa alan konuşur. Bizim huzurumuz bozulursa herkesin huzuru bozulur" dedi.

Türk-İş'ten dikkat çeken 'grev' çıkışı! "Gideceğimiz başka kapı yok" diyerek tarih verdi: "Bizim huzurumuz bozulursa herkesin huzuru bozulur"
Melih Kadir Yılmaz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüne ilişkin işçilerin taleplerini 81 ilde dile getirdiklerini vurguladı. Sıkıntılarını ve dertlerini paylaştıklarını ifade eden Atalay, "Masa susarsa alan konuşur" ifadelerini kullandı.

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"ŞU ANDA UYUMA NUMARASI YAPANLAR VAR"

Asgari ücretlinin, emeklinin, kadınların ve engellilerin sıkıntıları olduğunu söyleyen Atalay, "Ekonomik bir problem var mı? Hem devasa boyutta var. Dertlerimizi anlatmaya gayret sarf ettik. Ama bugüne kadar kimse duymadı. Bazı uyuyanlara dokunduğunuzda uyanır. Omuzuna dokunursun uyanır. Ama uyuma numarası yaparsa zurna çalsan vallahi uyanmaz. Şu anda uyuma numarası yapanlar var. Yani görmüyorlar, duymuyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Bunu sürdüremezler" dedi.

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"TEMMUZ'UN 15'İNE KADAR GREV KARARI ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da işçilerin taleplerine yönelik çağrıda bulunan Atalay, taleplerin karşılanmaması durumunda 15 Temmuz'a kadar grev kararı alacaklarını söyledi.

Atalay açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Onun için bir an evvel ülkeyi yönetenler başta Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kamu işçisinin bu haklı talebine kulak versinler. Biz eylem yapalım, miting yapalım, grev yapalım; yani öyle bir sevdamız yok. Ama gideceğimiz başka kapı yok. İşte bugün buradayız. Haftaya üç tane daha eylem takviminiz var. Onu uygulayacağınız. Akabinde de Temmuz'un 15'ine kadar grev kararı almak durumundayız. Ülkenin bu kadar sıkıntılı olduğu bir ortamda bizim bu taleplerimize kulak vermezlerse... Bizim şu anda huzurumuz yok. Bizim huzurumuz yoksa evde de huzurumuz yok. Huzurumuz yoksa iş yerinde de verimimiz yok. Bizim huzurumuz yoksa başkalarının huzuru bozulur. Bizim huzurumuz bozulursa herkesin huzuru bozulur"

"BİZİM HUZURUMUZ BOZULURSA HERKESİN HUZURU BOZULUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a işçilerin taleplerine kulak vermesi için çağrıda bulunan Atalay, talepler karşılanmazsa 15 Temmuz’da grev kararı alacakların belirterek, şunları kaydetti:

“Onun için bir an evvel ülkeyi yönetenler başta Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kamu işçisinin bu haklı talebine kulak versinler. Biz eylem yapalım, miting yapalım, grev yapalım; yani öyle bir sevdamız yok. Ama gideceğimiz başka kapı yok. İşte bugün buradayız. Haftaya üç tane daha eylem takviminiz var. Onu uygulayacağınız. Akabinde de Temmuz'un 15'ine kadar grev kararı almak durumundayız. Ülkenin bu kadar sıkıntılı olduğu bir ortamda bizim bu taleplerimize kulak vermezlerse... Bizim şu anda huzurumuz yok. Bizim huzurumuz yoksa evde de huzurumuz yok. Huzurumuz yoksa iş yerinde de verimimiz yok. Bizim huzurumuz yoksa başkalarının huzuru bozulur. Bizim huzurumuz bozulursa herkesin huzuru bozulur"

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Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay grev türk iş
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yüzde 11 hayırlı olsun o zaman
başkan her yıl işçi hakkı için güzel konuşuyor sonra ne hikmetse hükümet ne karar alırsa tıpış tıpış alınan karara uyuyor…
Özel Sektörde Çalışan işçileride unutmayınız
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