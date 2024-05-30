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Türk İş verileri duyurdu! Açlık sınırı asgari ücreti aştı, 20 bin TL seviyesine dayandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 12:31
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Türk-İş, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL ile asgari ücreti aştı. Temmuzda ara zam için kapıların kapandığı asgari ücret ise 17 bin 2 TL.

Türk İş verileri duyurdu! Açlık sınırı asgari ücreti aştı, 20 bin TL seviyesine dayandı!

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2024 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 liraya yükseldi.

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Açıklamada, "Temel mal ve hizmetlerde görülen artış yılın ilk 4 ayında olduğu gibi bu ay da devam etti. Geçim şartlarının her geçen gün daha da zorlaştığı, alım gücünün azaldığı kaçınılmaz bir gerçek" denildi.

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"GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada; gıda fiyatlarındaki artışın devam ettiği gözlemlendi. Her ay gerçekleşen bu artış başta dar ve sabit gelirliler olmak üzere toplumun tüm kesimini olumsuz etkilemeye devam etmektedir"

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24.609,50 TL ’ye yükseldi.


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