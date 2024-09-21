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Türk Lirası mevduat hesapları için Merkez Bankası'ndan yeni adım! Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik: 27 Eylül'den itibaren...

21.09.2024 07:11
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Merkez Bankası duyurdu! Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Karar 27 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Türk Lirası mevduat hesapları için Merkez Bankası'ndan yeni adım! Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik: 27 Eylül'den itibaren...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Türk lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

TÜRK LİRASI (247)

27 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den yüzde 5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek.

TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı.

TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası
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