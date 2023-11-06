Türk Lirası’nda 5 ay sonra ilk! Merkez Bankası duyurdu: TL’nin reel değeri Ekim’de yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre ekim ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru bir önceki aya kıyasla 44 baz puanlık artışla 55,90’a yükselerek yeni ekonomi yönetiminin başa geldiği Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde Yİ-ÜFE bazlı reel efektif kur endeksi ise 52 baz puan azalışla 89,03 seviyesine indi.

TÜFE bazlı reel efektif kurdaki yükseliş, tüketici enflasyonunun döviz kurlarındaki artış hızından daha yüksek gerçekleşmesinden kaynaklanırken, Yİ-ÜFE bazlı kurdaki azalış üretici enflasyonunun döviz kuru artışına yakın seyretmesinden kaynaklandı.

Ekim ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3,43 artarken, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,94 ile sınırlı bir yükseliş göstermişti.







