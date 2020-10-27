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Türk Lirası rekor düşük seviyesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 15:36 | Son Güncelleme

Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı bugün de sürdü.

TL, dolar karşısında yüzde 1 daha değer kaybederek rekor düşük seviyeye geriledi.Türkiye'de Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine faiz seviyesini sabit tutması, Fransa ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerginlikler gibi diplomatik gerginlikler sonrası pazartesi günü haftaya değer kaybı ile başlayan TL'de bugün de değer kaybı devam etti.

Dolar/TL kuru bir kez daha rekor kırarak 8,16'ya yükselirken, Euro/TL kuru da 9,61'i geçerek rekor tazeledi.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu sene yüzde 36'ya ulaştı. Commerzbank analisti Esther Reichelt, "Merkez Bankası'nın, fiyat ve kur istikrarını sağlamaya yönelik önlem almaya istekli olmadığını açıkça kabul etmesi zor olurdu" diyerek Merkez Bankası'nın kararının kurlardaki yükseliş üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye darboğaza sürükleniyor"

Ekonomist Uğur Gürses ise DW'ye açıklamasında Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu "Kredi büyümesiyle krizlerin çözüleceğini zanneden hükümet, işsizliğe ve iş kaybına karşı hane halkına geniş çaplı finansal destek sağlayamadı. Faizler düşük tutuldu hep, döviz kuru patladı" sözleriyle özetledi. Gürses, "Erdoğan'ın ABD'ye yaptırım çağrısı ve Türk halkından Fransız mallarını boykot etmelerini istediği gün dolar 10 kuruş arttı. Türkiye siyasette ve ekonomide darboğaza sürükleniyor" yorumu yaptı.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık dokuz haftadır devam ediyor. Bu, 1999 yılındaki kur kayıplarından bu yana en uzun süre.

Reuters,dpa,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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