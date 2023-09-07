Türk Lirası ve dolar için OVP'den yeni sinyal! 2 ihtimal ortaya çıktı: Ya dış kaynak, ya faiz artırımı… ‘Hızlı artışa izin verilmeyecek’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemini içeren Orta Vadeli Program’ın (OVP) detaylarını açıkladı. 2024 yılı büyüme hedefi yüzde 4, kişi başına gelir 12 bin 875 dolar olarak hedeflenirken, 2023 enflasyon hedefi yüzde 65’e çıktı. Bu yıl sonunda 1.6 trilyon lira bütçe açığı öngörülürken, 2023'te dolar kurunun yaklaşık 23,9 TL olacağı paylaşıldı.

SADECE ORTALAMASI 23,9 TL

Ekonomide yeni yol haritası belli olurken konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomi Gazetesi’nden Alaattin Aktaş, şu anda 27 TL seviyelerinde bulunan kur için yıllık ortalamanın 23.88 düzeyinde oluşmasının kalan dört aydaki ortalamanın 28.38 TL olmasıyla sağlanacağını belirtti. Bu kapsamda yıl sonunda kurun 29.50- 30.00 arasında bir yerde oluşmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Bu da yüzde 11’lik bir artışa denk geliyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ HAMLE GELEBİLİR

Dört ay için yüzde 11’lik oran da, doların hızlı artışına izin verilmeyeceği anlamını taşıdığını söyleyen Aktaş, “En azından bu yönde çaba gösterileceği anlamını taşır. Bunun nasıl sağlanacağına gelince... Ya ciddi bir dış kaynak bulunacaktır ya da TL’ye değer kazandıracak adımlar atılacaktır. Yani Merkez Bankası göstermelik oranlarda değil, işe yarayacak oranlarda faiz artırımına devam edecektir” ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL DOLARDA HEDEF 36,78 TL

Orta vadeli programa göre dolarda 2024 yılının ortalaması da 36.78 lira. Buna göre dolarda 2024 ortalaması bazında bu yılki tahmine kıyasla 54’lük bir artış öngörülüyor.

“Bu oran ilk bakışta 2024’ün yüzde 33’lük enflasyon hedefiyle çelişiyor gibi görünse de ortada bir çelişki yok” diyen Aktaş, “36.78’lik 2024 kuru, yıl sonuna değil, yıl ortalamasına işaret ediyor. 2024’ün deflatörü, yani yıllık ortalama fiyat artışı hedefi de yüzde 55.3. Dolayısıyla iki oran uyumlu. Orta vadeli programda yer almamakla birlikte 2024 enflasyon hedefinden yola çıkarak yıl sonu kurunu 40 lira olarak tahmin etmek yanlış olmaz. Bu yıl sonundaki kur 30 lira düzeyinde oluşursa, 2024’teki enflasyon yüzde 33 olarak tahmin edildiğine göre, doların da bu oranda artıp yılı 40 lirada tamamlayacağı tahmin edilebilir. Ancak bu, kurun enflasyon kadar artacağı varsayımına dayanan bir tahminden öteye gitmez” yorumunda bulundu.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DE DEĞİŞTİ

Merkez Bankası’nın yüzde 58’e yükselttiği, daha sonra bir anlamda örtülü biçimde yüzde 62’ye revize ettiği enflasyon tahmini orta vadeli programda bir kez daha revizyona uğradı ve yüzde 65 oldu.

“Enflasyon tahmininin yüzde 65’e çıkarılması, ilk sekiz ayda yüzde 43 olan enflasyonun üstüne son dört ayda yüzde 15’lik bir artış daha beklendiğini gösteriyor” diyen Aktaş, enflasyon kurdan çok artacabileceğini dile getirerek, “Bu arada yüzde 65’lik tahmine göre bile son dört ayda enflasyonun kurdan daha fazla artacağı öngörülüyor. Enflasyonda yıllık yüzde 65, son dört ayda yüzde 15 artışa bağlı. Oysa dolarda son dört ay artışı yüzde 11 dolayında tahmin ediliyor ya da öngörülüyor.Dolardaki artışı düşük tutma çabasının bir göstergesi de bu. Dolar artışı bu oranda tutulabilir mi, bilinmez. Ama bir de enflasyon yüzde 65 değil de yüzde 70-75 arası bir yerde gerçekleşirse enflasyon-kur makası daha da açılacak demektir” şeklinde değerlendirme yaptı.



