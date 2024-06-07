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Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 15:11
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Rekorlara imza atan mevduat faizi ve kredi faizlerinde son haftalarda dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Faizlerde 10 puana varan düşüşler söz konusu. Uzmanlar faizlerdeki düşüşleri değerlendirdi. Mevduat faizi ve ticari kredi faizinde oranlar, TCMB'nin yüzde 50'lik haftalık repo faizinin yıllık bileşik karşılığı olan yüzde 64,48'in altını geriledi.

Türk lirasında 33 ay sonra ilk yaşandı, faizlerde rüzgar terse döndü! 6,8 ve 10 puan...

Türk Lirası nisan ayının ardından mayısta da değer kazanmasıyla 33 ay sonra bir ilke imza atıldı. Dolar kurundaki düşüş, dövizden TL'ye düşüş ve TL kredi talebinin düşmesinin ardından son bir ayda ortalamada mevduat faizlerinde yaklaşık 8 puan, ihtiyaç kredisi faizlerinde 10 puan, ticari kredi faizlerinde 6,5 puan düşüş oldu.

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Sözcü'de yer alan habere göre, Fortuna Capital Danışmanlık Kurucusu Altuğ Özaslan, mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni olarak TL kredi talebindeki düşüklüğe işaret etti. Özaslan, mevduatta dövizden TL'ye dönüş eğiliminin de TL likiditeyi desteklediğini, bunun da piyasada faizlerinde düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

GCM Yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu da son dönemde faizlerdeki düşüşle ilgili, kur beklentilerine ve dövizden TL'ye dönüşe dikkat çekti.


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