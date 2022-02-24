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Türk markalardan 'Ukrayna' kararı! Teker teker harekete geçtiler

24.02.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının ardından Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını harekte geçtiler. Bir çok marka, ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı.

Türk markalardan 'Ukrayna' kararı! Teker teker harekete geçtiler

Rusya’nın Ukrayna’da askeri hareket başlatması, Ukrayna’da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da etkiledi. LC Waikiki’den Colin’s’e ve English Home’a kadar birçok marka, ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı.

AVM’lerden konuyla ilgili markalara yazı gönderildi. Dünya Gazetesi'nden yer alan habere göre, ülkede en fazla şubesi bulunan markalardan Colin’s’in 60, LC Waikiki’nin 50 civarında ve English Home’un ise 33 mağazası bulunuyor. Öte yandan markaların, önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldığı belirtiliyor.

LC 2023 60 MAĞAZAYA ULAŞMA PLANI VARDI

Ülkede en fazla mağazası bulunan markalardan biri LC Waikiki. Marka; Kiev, Çernigov, Jitomir, Harkov, Lviv, Dnipro, Krivoy Rog, Zaporijya, Odessa ve diğer şehirlerde 50’ye yakın mağaza ile faaliyet gösteriyor. LC Waikiki 2023’e kadar ülkede 60 mağazaya ulaşmayı planlıyordu.

COLİN’S 30’DAN FAZLA ŞEHİRDE

Ülkede en fazla mağazası bulunan marka ise Colin’s, Colin’s’in Ukrayna’da 70 civarında mağazası bulunuyor. Marka, 22 yıl önce Ukrayna’da faaliyete başladı ve şu anda toplam satış alanı 25 bin metrekare civarında. Mağazalar ülkenin 30’dan fazla şehrinde bulunuyor.

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Rusya
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